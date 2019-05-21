Заседание состоится в среду, 22 мая.

Спикер парламента Андрей Парубий назначил внеочередное заседание Верховной Рады на 22 мая.

Об этом сообщает Укринформ.

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Парубий выдал распоряжение “О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады“. Заседание состоится в среду, 22 мая, в 12:00.

Другие подробности пока что неизвестны.

Ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский обратится к спикеру Андрею Парубию для созыва внеочередного заседания парламента.

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Также сообщалось, что сегодня, 21 мая, состоялась встреча представителей фракций и руководства ВР с главой государства, где они обсуждали роспуск парламента. Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва. Выборы в парламент состоятся 21 июля. Указано, что Зеленский руководствовался ч. 2 ст. 77, ч. 6, 7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и п. 7, 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины.