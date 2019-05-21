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Парубий назначил внеочередное заседание Верховной Рады

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Заседание состоится в среду, 22 мая.
Парубий назначил внеочередное заседание парламента
Парубий назначил внеочередное заседание парламента
facebook.com/andriy.parubiy

Спикер парламента Андрей Парубий назначил внеочередное заседание Верховной Рады на 22 мая.

Об этом сообщает Укринформ.

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Парубий выдал распоряжение “О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады“. Заседание состоится в среду, 22 мая, в 12:00.

Другие подробности пока что неизвестны.

Ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский обратится к спикеру Андрею Парубию для созыва внеочередного заседания парламента. 

Читай также: В АП продолжается встреча Зеленского с представителями фракций и руководством Рады

Также сообщалось, что сегодня, 21 мая, состоялась встреча представителей фракций и руководства ВР с главой государства, где они обсуждали роспуск парламента. Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва. Выборы в парламент состоятся 21 июля. Указано, что Зеленский руководствовался ч. 2 ст. 77, ч. 6, 7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и п. 7, 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины.

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Теги: Зеленский, Парубий, заседание, рада, парламент
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Комментариев (1)
Ведмідь***    21.05.2019, 20:49
Оценка:  0
Ведмідь***
Ведутся переговоры Зеленского и депутатами Верховной Рады. Зеленский хочет провести выборы по новым правилам - в Раду проходят депутаты только по партийным спискам,, а мажоритарщики - отменяются, взамен лидеры фракций хотят понизить процент прохождения - до 3%.(вместо 5.
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