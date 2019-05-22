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Указ Зеленского о роспуске Рады будет обжалован в КСУ, - Парубий

Комментариев: 25
Спикер ВР назвал решение Зеленского о роспуске парламента неконституционным.
Парубий обратится в КСУ
Парубий обратится в КСУ
facebook.com/andriy.parubiy

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверен, что решение президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента противоречит Конституции Украины, а значит подлежит обжалованию в Конституционном суде. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook.

Грустно и тревожно, что Гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак, - отметил Парубий.

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В комментариях спикера Верховной Рады спросили, будет ли обжаловано это решение гаранта в Конституционном суде Украины. На это Андрей Парубий ответил: “Да”.

Спикер ВР анонсировал судебное разбирательство
Спикер ВР анонсировал судебное разбирательство
скриншот

Между тем, у Зеленского уже назначили дату досрочных выборов в Раду.

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Напомним, стала известна официальная причина роспуска Верховной Рады. Владимир Зеленский распустил Верховную Раду из-за фактического распада правящей коалиции.

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Теги: Парубий, Зеленский, КСУ, обжалование, решение, роспуск Рады
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Комментариев (25)
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Коляка    22.05.2019, 11:19
Оценка:  0
Коляка
Савченко о расстрелах на Майдане: я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина»
Коляка    22.05.2019, 11:18
Оценка:  0
Коляка
Ruspidor продизлайкал мои комменты с других аккаунтов - идиот!))) Ничего, знай правда восторжествует и Украина вздохнёт свободно!
Fatimass    22.05.2019, 11:14
Оценка:  +1
Fatimass
БЕЗ УРОДОВ НЕТ НАРОДОВ!!
Fatimass    22.05.2019, 11:13
Оценка:  0
Fatimass
95 квартал ТЕПЕРЬ ПРОВОДИТ КОРПОРАТИВЫ НЕ В БАНЕ, А В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ВМЕСТЕ С НИМ,ЗА СЧЕТ БИОМАССЫ 73% ПОЛЬЗУЙТЕСЬ.ЭТО ВАШИ ДЕНЬГИ!!
Коляка    22.05.2019, 11:06
Оценка:  0
Коляка
Ты еще за Одессу и Небесную Сотню должен ответить мразь картавая
trgvm1    22.05.2019, 10:58
Оценка:  0
trgvm1
пошел на хер без языкий, а потом скажи как со справкой дебила можно быть головой верховной рады а
kapablankas    22.05.2019, 10:29
Оценка:  +6
kapablankas
КТО БЫ П И ЗДЕЛ
Ruspidor    22.05.2019, 10:19
Оценка:  +8
Ruspidor
Оооо, кто-то решил добавить баллов Зе! Ну-ну, парублий, давай еще закон об изменении системы выборов обзови "антиукраинским", а о незаконном обогащении "бесовским", так Зе и на парламентских 75% наберет....
Коляка    22.05.2019, 10:41
Оценка:  -1
Коляка
Не сси! Нічого не зміниться!
Ruspidor    22.05.2019, 10:48
Оценка:  0
Ruspidor
У вас на рассии точно, вам же ясно сказали - смена, чебурнет, храм, кладбище!
Коляка    22.05.2019, 11:10
Оценка:  -1
Коляка
смени пластинку дегенерат, что что не нравится свидору, так сразу - сразу "у Вас на России или сепары"... Очень удобно так людям мозги пудрить
Коляка    22.05.2019, 10:14
Оценка:  +5
Коляка
А тем временем по Украине свободно разгуливают 20000 вооруженных нациков!!!
Ruspidor    22.05.2019, 10:21
Оценка:  -6
Ruspidor
Да, называются донским кизячеством, патриоты рассии и прочие русские фашисты. Мы знаем, уже 5 лет на Донбассе утилизируем...
Коляка    22.05.2019, 10:35
Оценка:  +3
Коляка
ты уёбок стрелки не переводи
Коляка    22.05.2019, 10:39
Оценка:  -1
Коляка
Речь совершенно о другом, о том, что из-за упоротых нациков все проблемы Украины. Крым не захотел вместе с нациками жить и многие другие области из которых духа противостоять упоротым хватило только у ЛНДР и Крыму. Если бы остальные не испугались тогда, то Украина осталась бы здоровым государством.
Ruspidor    22.05.2019, 10:46
Оценка:  -1
Ruspidor
Да именно об этом, из-за упоротых русских фашистов все проблемы Украины, мы их уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать! Или Зе уже тоже нацик?
Ruspidor    22.05.2019, 10:49
Оценка:  0
Ruspidor
И да, твои 10 акаунтов тебя не спасут.... Логинься, перелогинься, а люди голосуют за Зе, а не за бойкого рабиновича....
Коляка    22.05.2019, 11:01
Оценка:  -2
Коляка
Долбоёб! У меня всего один аккаунт с 2004 года и мне больше не надо... Просто народ начинает прозревать и теперь таких как ты упоротых начинает ненавидеть, по этому тебя и минусуют!
Коляка    22.05.2019, 11:02
Оценка:  -2
Коляка
а вот то, что упоротые свидомрази ведут по 10 аккаунтов я даже не удивляюсь, Ведь Вы это делаете для формирования общественного мнения... Работаете за бабки. И совести у Вас уродов нет!
Замечатель    22.05.2019, 10:11
Оценка:  +13
Замечатель
Ты ещё должен ответить лично,как ты постоянно закон в Раде нарушал и нардепам попустительствовал!
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