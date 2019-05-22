Указ Зеленского о роспуске Рады будет обжалован в КСУ, - Парубий

Спикер ВР назвал решение Зеленского о роспуске парламента неконституционным.

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверен, что решение президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента противоречит Конституции Украины, а значит подлежит обжалованию в Конституционном суде. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook.

Грустно и тревожно, что Гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак, - отметил Парубий.

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В комментариях спикера Верховной Рады спросили, будет ли обжаловано это решение гаранта в Конституционном суде Украины. На это Андрей Парубий ответил: “Да”.

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Между тем, у Зеленского уже назначили дату досрочных выборов в Раду.

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Напомним, стала известна официальная причина роспуска Верховной Рады. Владимир Зеленский распустил Верховную Раду из-за фактического распада правящей коалиции.