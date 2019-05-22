Школьный скандал в Каменском: Девочку из приюта не пустили на сладкий стол

4-Б жестоко обошелся с одноклассницей вынужденной в последнее время жить в приюте.

Девочка в свое время представляла школу на конкурсе красоты и талантов Екатерина Панасенко/Facebook

В Каменском Днепропетровской области разгорелся скандал из-за ученицы четвертого класса, которую одноклассники не пустили на сладкий стол, потому что ее мама не сдала деньги.

О возмутительной ситуации написала в Facebook Батьки SOS Екатерина Панасенко главный редактор в kamyanske.info.

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“Так готовилась, надела красивое платье, в приюте ей накрутили волосы и она, красивая, пришла на праздник. После торжественной части, её так же «торжественно» попросили удалиться, потому что мама не сдала деньги, и сладкого стола для неё не будет… Да, там такая мама… Но у ребенка есть бабушка, и она могла бы сдать необходимую сумму, но никто не предупредил - ни бабушку, ни приют, какая сумма нужна“, - написала Панасенко.

Она рассказала, что девочка в свое время представляла школу на конкурсе красоты и талантов “Мисс Алиса“ и стала одной из победительниц.

“Эта девочка меньше всех по росту и весу в классе, она ест как мышка. Она не съела бы ваш торт, ей достаточно было бы несколько конфет и стакан лимонада… Она просто хотела быть с одноклассниками в этот день… Люди, вы люди? Я не говорю уже о педагоге, которая присутствовала при этом…“ - отметила Панасенко.

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Также она сообщила, что ученица 4-Б класса уже год находится в Центре реабилитации в ожидании своей дальнейшей судьбы – сейчас суд рассматривает дело о том, чтобы отобрать ее с братом от матери.

“Малышка сильная, она привыкла к тяготам и страданиям в её маленькой жизни – она не плакала, она просто молча ушла. По дороге с ней работал психолог приюта“, - написала Панасенко.

Как сообщалось в октябре 2018, в 151-й школе Харькова разгорелся скандал из-за того, что ученице шестого класса не дали торт, так как ее мама не сдала деньги на празднование окончания первой четверти