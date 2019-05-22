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Школьный скандал в Каменском: Девочку из приюта не пустили на сладкий стол

Комментариев: 18
4-Б жестоко обошелся с одноклассницей вынужденной в последнее время жить в приюте.
Девочка в свое время представляла школу на конкурсе красоты и талантов
Девочка в свое время представляла школу на конкурсе красоты и талантов
Екатерина Панасенко/Facebook

В Каменском Днепропетровской области разгорелся скандал из-за ученицы четвертого класса, которую одноклассники не пустили на сладкий стол, потому что ее мама не сдала деньги.

О возмутительной ситуации написала в Facebook Батьки SOS Екатерина Панасенко главный редактор в kamyanske.info.

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“Так готовилась, надела красивое платье, в приюте ей накрутили волосы и она, красивая, пришла на праздник. После торжественной части, её так же «торжественно» попросили удалиться, потому что мама не сдала деньги, и сладкого стола для неё не будет… Да, там такая мама… Но у ребенка есть бабушка, и она могла бы сдать необходимую сумму, но никто не предупредил - ни бабушку, ни приют, какая сумма нужна“, - написала Панасенко.

Она рассказала, что девочка в свое время представляла школу на конкурсе красоты и талантов “Мисс Алиса“ и стала одной из победительниц.

“Эта девочка меньше всех по росту и весу в классе, она ест как мышка. Она не съела бы ваш торт, ей достаточно было бы несколько конфет и стакан лимонада… Она просто хотела быть с одноклассниками в этот день… Люди, вы люди? Я не говорю уже о педагоге, которая присутствовала при этом…“ - отметила Панасенко.

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Также она сообщила, что ученица 4-Б класса уже год находится в Центре реабилитации в ожидании своей дальнейшей судьбы – сейчас суд рассматривает дело о том, чтобы отобрать ее с братом от матери.

“Малышка сильная, она привыкла к тяготам и страданиям в её маленькой жизни – она не плакала, она просто молча ушла. По дороге с ней работал психолог приюта“, - написала Панасенко.

Как сообщалось в октябре 2018,  в 151-й школе Харькова разгорелся скандал из-за того, что ученице шестого класса не дали торт, так как ее мама не сдала деньги на празднование окончания первой четверти

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Теги: школа, девочка, скандал, Днепропетрвская область
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Комментариев (18)
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doc1    22.05.2019, 11:03
Оценка:  -2
doc1
Даунбасня она такая! Типичные русские!
allx    22.05.2019, 11:17
Оценка:  +1
allx
У нас нет "Даунбасни", у нас есть украинцы, и Днепропетровская область это не Донбасс!
А жлобов и дебилов хватает везде.
thebestdraw    22.05.2019, 10:31
Оценка:  -5
thebestdraw
люди в африке голодают, воду с трудом достают. А тут подняли скандал из-за лимонада и торта...
FreeGuardian    22.05.2019, 10:28
Оценка:  +6
FreeGuardian
Не люди! Просто твари.
Курьер    22.05.2019, 10:34
Оценка:  -2
Курьер
И что-то не одна свидомо-рылая тварь не начала поднимать кипишь про этого "педагога". Другое дело если бы сейчас речь про "синий платочек"....
cat1954    22.05.2019, 10:18
Оценка:  +2
cat1954
И мы о чем то Европейском говорим... В любой, цивилизованной стране (Украина никак не попадает под эти определения), все руководство получило бы "черную метку" , а классный преподаватель могла бы устроится лишь мойщиком посуды. Но это в цивилизованной стране.
whitewo00    22.05.2019, 11:00
Оценка:  0
whitewo00
Какую млять черную метку? Вероятно засудили бы..
Черную метку, пираты, нафиг
allx    22.05.2019, 10:16
Оценка:  +11
allx
Жлобы - за максимум 200 грн обижать ребенка, которому и так хреново, могли по лишних 10 грн скинуться и не позориться, а наоборот поддержать малую!
Курьер    22.05.2019, 10:34
Оценка:  +2
Курьер
100%
doc1    22.05.2019, 11:11
Оценка:  -1
doc1
Ты видимо не понимаешь менталитета Дамбаса! Ты не хочешь слышать Дамбас! УСЛЫШЬТЕ СУКИ ДАМБАС УЖЕ НАКОНЕЦТО!!!
ShakhterDonetsk    22.05.2019, 10:12
Оценка:  -9
ShakhterDonetsk
Так поступают избиратели ЗЕ клоуна.
cat1954    22.05.2019, 10:21
Оценка:  +2
cat1954
А ты, почитатель 3,14 да раши, почитаешь карлика кгб-шного??? Который все существование страдает от малого роста?
Курьер    22.05.2019, 10:36
Оценка:  -1
Курьер
Нет, он хуесосит у Порошенко и его тупых дворняжек))))
Хамон_Шкиряк    22.05.2019, 10:39
Оценка:  0
Хамон_Шкиряк
Иди наxyй, неугомонный Кролик их шахты.
doc1    22.05.2019, 11:12
Оценка:  0
doc1
Судя по заявлениям Путина что на Дамбасе русские, то вывод таков что так поступают русские!
Замечатель    22.05.2019, 10:10
Оценка:  +6
Замечатель
Виноват родительский комитет и учителя.Можно об этом до скандала подумать!
ShakhterDonetsk    22.05.2019, 10:13
Оценка:  -2
ShakhterDonetsk
Училка так же дура тупая. Вот такие училки и выбрали квартальную коросту президентом.
cat1954    22.05.2019, 10:23
Оценка:  -2
cat1954
Какой президент (был), такие же УБОЖЕСТВА (типа женщина третьего тысячелетия).
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