“Плохо кончишь”: Ляшко процитировал, что сказал Зеленскому на инаугурации

Лидер радикалов поделился с журналистами мнением о первых шагах Зеленского.

Ляшко рассказал о перепалке с Зеленским facebook.com/O.Liashko

Скандальный украинский депутат Олег Ляшко уверен, что первую очередь Владимир Зеленский на посту президента попытается отменить закон о языке. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, передает NEWSONE.

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Кроме этого, Ляшко и его команда уверены, что Зеленский даст Донбассу особенный статус. Затем он попытается продать землю иностранцам, но команда Радикальной партии “не даст ему это сделать”.

Олег Ляшко не удержался и процитировал то, что сказал Владимиру Зеленскому после его инаугурации в стенах Верховной Рады:

Владимир, плохо начал - плохо кончишь. Так и будет.

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Лидер Радикальной партии отметил, что его слова не слишком понравились Владимиру Зеленскому. Президент посмотрел на него “очень злым взглядом”.

Напомним, Ляшко назвал Зеленского узурпатором, а указ о роспуске Рады - неконституционным. Скандальный народный депутат инициировал сбор подписей против указа президента о досрочном роспуске Верховной Рады.