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“Плохо кончишь”: Ляшко процитировал, что сказал Зеленскому на инаугурации

Комментариев: 14
Лидер радикалов поделился с журналистами мнением о первых шагах Зеленского.
Ляшко рассказал о перепалке с Зеленским
Ляшко рассказал о перепалке с Зеленским
facebook.com/O.Liashko

Скандальный украинский депутат Олег Ляшко уверен, что первую очередь Владимир Зеленский на посту президента попытается отменить закон о языке. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, передает NEWSONE.

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Кроме этого, Ляшко и его команда уверены, что Зеленский даст Донбассу особенный статус. Затем он попытается продать землю иностранцам, но команда Радикальной партии “не даст ему это сделать”.

Олег Ляшко не удержался и процитировал то, что сказал Владимиру Зеленскому после его инаугурации в стенах Верховной Рады:

Владимир, плохо начал - плохо кончишь. Так и будет.

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Лидер Радикальной партии отметил, что его слова не слишком понравились Владимиру Зеленскому. Президент посмотрел на него “очень злым взглядом”.

Напомним, Ляшко назвал Зеленского узурпатором, а указ о роспуске Рады - неконституционным. Скандальный народный депутат инициировал сбор подписей против указа президента о досрочном роспуске Верховной Рады.

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Комментариев (14)
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Tratarog    22.05.2019, 15:49
Оценка:  0
Tratarog
Не знаю как будет дальше, но пока Зеля -красавчик! Занялся упырями по полной! Как приятно слышать этот поросячий визг политиканов, думавших, что узурпировали власть навсегда) А нет...пора на свалку, сволочи!
Vanillion    22.05.2019, 15:44
Оценка:  +2
Vanillion
Свиней оттесняют от корыта вот они и визжат . Ещё бы на бойню их отвели, самый народный президент бы оказался)))
Ruspidor    22.05.2019, 15:23
Оценка:  +4
Ruspidor
А когда же будет замена уераинцев на инопланетян, ляжко?
farfalle    22.05.2019, 15:01
Оценка:  +5
farfalle
По-моему, это чудо совсем берега потеряло, пора ему выпасть с 27 этажа))
Колишній-східняк    22.05.2019, 15:09
Оценка:  -14
Колишній-східняк
ты о Зеле?
farfalle    22.05.2019, 15:20
Оценка:  -3
farfalle
Иди на куй, инфантильный тупой стрелочник
На куй Ляшка
trgvm1    22.05.2019, 14:44
Оценка:  +11
trgvm1
а кто верит ляшко конченому гею
LifeStriker    22.05.2019, 14:39
Оценка:  -12
LifeStriker
Правильно сказал
Кырмызы_вэ_бейаз    22.05.2019, 14:57
Оценка:  +5
Кырмызы_вэ_бейаз
Ляшку в рот может только таинственный Борюсик хорошо кончить!
sv_sim    22.05.2019, 14:36
Оценка:  +13
sv_sim
в тебя ляшко, все равно как плохо или хорошо )))
ira0959    22.05.2019, 14:30
Оценка:  -15
ira0959
Да и начал-то коряво, с брехни.
WTF2wtf    22.05.2019, 14:35
Оценка:  0
WTF2wtf
Дядя-Ира, какого тебя так колбасит, олень путинский???
Нах пшел, педрила-украинофоб
Хамон_и_Пармезан    22.05.2019, 14:43
Оценка:  -7
Хамон_и_Пармезан
Думается, что дядя Ира не путинский олень а украинский. Так же, как Деревянный Дятел и Ко - прокремлёвские уроды. Только один создаёт впечатление о русских, как об упоротых дебилах, а второй тоже делает в отношении украинцев. А задача едина - сеять рознь. Возможно, это вообще один и тот же xyй.
Коляка    22.05.2019, 15:17
Оценка:  -7
Коляка
Что значит украинофоб? нет такой национальности - её пытаются навязать!
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