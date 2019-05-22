“Плохо кончишь”: Ляшко процитировал, что сказал Зеленскому на инаугурации
Скандальный украинский депутат Олег Ляшко уверен, что первую очередь Владимир Зеленский на посту президента попытается отменить закон о языке. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, передает NEWSONE.
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Кроме этого, Ляшко и его команда уверены, что Зеленский даст Донбассу особенный статус. Затем он попытается продать землю иностранцам, но команда Радикальной партии “не даст ему это сделать”.
Олег Ляшко не удержался и процитировал то, что сказал Владимиру Зеленскому после его инаугурации в стенах Верховной Рады:
Владимир, плохо начал - плохо кончишь. Так и будет.
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Лидер Радикальной партии отметил, что его слова не слишком понравились Владимиру Зеленскому. Президент посмотрел на него “очень злым взглядом”.
Напомним, Ляшко назвал Зеленского узурпатором, а указ о роспуске Рады - неконституционным. Скандальный народный депутат инициировал сбор подписей против указа президента о досрочном роспуске Верховной Рады.
На куй Ляшка
Нах пшел, педрила-украинофоб