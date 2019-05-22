"Молодых в Раду": Националисты продолжают митинг, зажгли файеры
Национальный корпус, Свобода и Национальные дружины проводят у Верховной Рады митинг, требуя принять Закон о пропорциональной системе с открытыми списками.
Об этом сообщает издание Цензор.
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Всего в акции приняли участие 150 человек. Националисты требуют снизить проходной порог в Раду с 5% до 3%.
Цифра 5 - очевидно, счастливая для кого-то. Она счастливая для олигархов, которые, пытаясь отгородить себя от народа, от настоящих партий, пытаются повышать и повышать проходной барьер. Они скоро сведут все к очередному Советскому Союзу, когда проходной процент может быть 90%, - заявил пресс-секретарь “Национального корпуса“ Александр Алферов
Напомним, сегодня Рада даже не внесла Зе!законы в повестку дня и разошлась до 28 мая.
И они думают, что это демократия. На само деле -это полное безвластие.
Какие-то уроды нарушают закон, а полиция жмется за углом. По приказу Авакова