"Молодых в Раду": Националисты продолжают митинг, зажгли файеры

Национальный корпус и Свобода требуют принятия Закона о выборах.

Национальный корпус, Свобода и Национальные дружины проводят у Верховной Рады митинг, требуя принять Закон о пропорциональной системе с открытыми списками.

Об этом сообщает издание Цензор.

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Всего в акции приняли участие 150 человек. Националисты требуют снизить проходной порог в Раду с 5% до 3%.

Цифра 5 - очевидно, счастливая для кого-то. Она счастливая для олигархов, которые, пытаясь отгородить себя от народа, от настоящих партий, пытаются повышать и повышать проходной барьер. Они скоро сведут все к очередному Советскому Союзу, когда проходной процент может быть 90%, - заявил пресс-секретарь “Национального корпуса“ Александр Алферов

Напомним, сегодня Рада даже не внесла Зе!законы в повестку дня и разошлась до 28 мая.