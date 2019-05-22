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"Молодых в Раду": Националисты продолжают митинг, зажгли файеры

Комментариев: 7
Национальный корпус и Свобода требуют принятия Закона о выборах.
Националисты требуют принять Закон о выборах
Националисты требуют принять Закон о выборах
censor.net.ua

Национальный корпус, Свобода и Национальные дружины проводят у Верховной Рады митинг, требуя принять Закон о пропорциональной системе с открытыми списками.

Об этом сообщает издание Цензор.

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Всего в акции приняли участие 150 человек. Националисты требуют снизить проходной порог в Раду с 5% до 3%.

Цифра 5 - очевидно, счастливая для кого-то. Она счастливая для олигархов, которые, пытаясь отгородить себя от народа, от настоящих партий, пытаются повышать и повышать проходной барьер. Они скоро сведут все к очередному Советскому Союзу, когда проходной процент может быть 90%, - заявил пресс-секретарь “Национального корпуса“ Александр Алферов

Напомним, сегодня Рада даже не внесла Зе!законы в повестку дня и разошлась до 28 мая.  

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Теги: Национальный корпус, Свобода, Национальные дружины, митинг, рада, закон, выборы
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Комментариев (7)
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Хамон_и_Пармезан    22.05.2019, 15:37
Оценка:  +1
Хамон_и_Пармезан
Ну наконец-то очередной Майдан! А то скукатища уже!
нафнаф    22.05.2019, 15:30
Оценка:  +1
нафнаф
Фото № 3 === всмотритесь в эти интеллектуальные е6альники
farfalle    22.05.2019, 15:36
Оценка:  +1
farfalle
Пушечное мясо. Тупое и упоротое
Коляка    22.05.2019, 15:27
Оценка:  +1
Коляка
Упоротые нацики, когда же Вы угомонитесь то? дайте людям пожить нормально! Зеля запрети националистов законом, что бы не занимались хернёй!
Хитрый-Лис    22.05.2019, 15:30
Оценка:  -6
Хитрый-Лис
Эво оно как значить у вас ЛАПТЕНОГИХ толпа с красными флажками и бутылкой шмурдяка на 9-е мая победобессие это пАтриоты, а все остальные враги и нацики
Huper!    22.05.2019, 15:30
Оценка:  +2
Huper!
Какие нацики, это шайка авакова. Они давно все под крылом у него. Портнова, Коломойского и прочую шваль они почему-то не ловят и дома им не палят.
farfalle    22.05.2019, 15:23
Оценка:  +2
farfalle
Страна-цирк)))
И они думают, что это демократия. На само деле -это полное безвластие.
Какие-то уроды нарушают закон, а полиция жмется за углом. По приказу Авакова
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