Рада даже не внесла Зе!законы в повестку дня и разошлась до 28 мая

Оба президентских законопроекта не были включены в повестку дня сессии.

Депутатам не удалось проголосовать за законы от Зеленского УНИАН

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Верховная Рада не включила в повестку дня законопроекты президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов и по публичным закупкам. Об этом пишет “Новое время“.

Оба президентских законопроекта - об изменениях в избирательную систему на парламентских выборах и о государственных закупках на период выборов - не были включены в повестку дня сессии.

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Спикер Рады Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание парламента и назначил очередное заседание на 28 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что оба законопроекта от Владимира Зеленского были внесены в парламент с техническими ошибками, и их пришлось переписывать.