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Рада даже не внесла Зе!законы в повестку дня и разошлась до 28 мая

Комментариев: 8
Оба президентских законопроекта не были включены в повестку дня сессии.
Депутатам не удалось проголосовать за законы от Зеленского
Депутатам не удалось проголосовать за законы от Зеленского
УНИАН

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Верховная Рада не включила в повестку дня законопроекты президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов и по публичным закупкам. Об этом пишет “Новое время“.

Оба президентских законопроекта - об изменениях в избирательную систему на парламентских выборах и о государственных закупках на период выборов - не были включены в повестку дня сессии.

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Спикер Рады Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание парламента и назначил очередное заседание на 28 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что оба законопроекта от Владимира Зеленского были внесены в парламент с техническими ошибками, и их пришлось переписывать. 

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Теги: Рада, выборы, голосование, законы, Зеленский, депутаты
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Комментариев (8)
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BoxVata    22.05.2019, 15:44
Оценка:  0
BoxVata
Послали в дупу зелёного!))
Boris_2    22.05.2019, 15:38
Оценка:  +2
Boris_2
Нехай ще трошки повийо!!! А потім, сподіваюсь, яйця їм повідкручують!!! Яка б не була Савченко, а народ би неділю гуляв, як би цих гнид передавили!!!
Хамон_и_Пармезан    22.05.2019, 15:32
Оценка:  -1
Хамон_и_Пармезан
Саботаж.
nfhvyt    22.05.2019, 15:05
Оценка:  +1
nfhvyt
Привлечь всех к ответственности за саботаж.
nfhvyt    22.05.2019, 15:06
Оценка:  +1
nfhvyt
Они не на президента, они на свой народ, доверивший им власть плюют.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    22.05.2019, 14:55
Оценка:  +1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Бросок через ХУ_ в виконанні роспущеної "Ради". Чего очікував Зе?
ira0959    22.05.2019, 14:43
Оценка:  +5
ira0959
стесняюсь спросить: что это такое "Зе!законы"???
Хамон_и_Пармезан    22.05.2019, 15:33
Оценка:  +1
Хамон_и_Пармезан
Свежий креатив от мудацкого БигМира.
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