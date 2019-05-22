БПП внес новый проект о выборах: 3% и открытые списки

Также в законопроекте не предусмотрена мажоритарная системы выборов.

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В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о внесении изменений в закон “О выборах народных депутатов Украины“. Соответствующий законопроект №10319-1 был зарегистрирован 22 мая, пишет “ДС“.

Авторами законопроекта являются народные депутаты фракции БПП Борислав Розенблат, Сергей Хлань, Александр Жолобецкий и Юрий Соловей.

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Согласно тексту законопроекта, выборы депутатов предлагается проводить на основе пропорциональной системы по открытым избирательным спискам кандидатов в депутаты от политических партий.

В распределении мандатов депутатов принимают участие избирательные списки кандидатов, которые по итогам голосования на выборах набрали не менее 3% действительных голосов избирателей. Также в законопроекте нет упоминаний о мажоритарщиках.

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Напомним, ранее парламент отказался даже рассматривать законопроекты президента Владимира Зеленского о выборах.