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Зеленский может снова созвать Раду - АП

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На Банковой не исключают созыва президентом новых внеочередных заседаний парламента.
Раду могут снова созвать на внеочередное заседание
Раду могут снова созвать на внеочередное заседание
EPA/UPG

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Заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка не исключает, что глава государства Владимир Зеленский может инициировать новые внеочередные заседания Верховной Рады. Об этом сообщает “Укринформ“.

Об этом Рябошапка сказал журналистам в кулуарах парламента. “У нас есть еще много законопроектов, которые должны быть приняты еще до внеочередных выборов“, - говорит он.

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“Поэтому я не исключаю инициирование и других внеочередных сессий для принятия этих законов“, - сказал Рябошапка.

Напомним, ранее сообщалось, что БПП внес в парламент новый вариант законопроекта о выборах.

 

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Теги: Рада, заседания, Зеленский, АП
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Комментариев (1)
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    22.05.2019, 18:48
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
І всі перестануть готуватись до виборів...
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