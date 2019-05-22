Зеленский может снова созвать Раду - АП
На Банковой не исключают созыва президентом новых внеочередных заседаний парламента.
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Заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка не исключает, что глава государства Владимир Зеленский может инициировать новые внеочередные заседания Верховной Рады. Об этом сообщает “Укринформ“.
Об этом Рябошапка сказал журналистам в кулуарах парламента. “У нас есть еще много законопроектов, которые должны быть приняты еще до внеочередных выборов“, - говорит он.
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“Поэтому я не исключаю инициирование и других внеочередных сессий для принятия этих законов“, - сказал Рябошапка.
Напомним, ранее сообщалось, что БПП внес в парламент новый вариант законопроекта о выборах.