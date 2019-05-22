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В Минюсте рассказали, что глава АП Богдан попадает под закон о люстрации

Комментариев: 3
В законе прописана должность главы АП как та, которая попадает под люстрацию.
Богдан попадает под люстрацию
Богдан попадает под люстрацию
president.gov.ua

В Министерстве юстиции Украины рассказали, что пост главы Администрации президента прописан в законе о люстрации, а значит и человек на этой должности попадает под люстрацию.

Об этом написал заместитель главы Минюста Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

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Петухов указал, что статус должности главы АП не является госудаственным, а значит попадает под действие Закона об очищении власти. Кроме того, судья и прокуроры также не являются государственными служащими и попадают под люстрацию.

Если кто-то считает люстрационный закон не справедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять, - говорит Сергей Петухов.

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Также заместитель главы Минюста отметил, что в реестре люстрированных лиц есть фамилии людей, которых уволили после принятия Закона, а вот тех, кто работал до вступления в силу Закона, в реестре нет. 

В реестре люстрированных лиц есть фамилии людей, которые были уволены после принятия Закона на основе его положений. Лица, покинувшие свои должности до вступления в силу закона, не внесены в реестр. В то же время, запрет занимать публичные должности до 2024 года распространяется на них так же, как и в отношении лиц, которые внесены в реестр люстрированных лиц, - написал Петухов.

Как сообщалось, в команде Зеленского заявили, что Богдан не попадает под люстрацию, потому что Закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти. Администрация президента не является органом государственной власти, в администрации нет никаких властных полномочий.

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Теги: Богдан, глава аппарата, АП, Минюст, люстрация
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Комментариев (3)
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w@rning!    22.05.2019, 21:31
Оценка:  +1
w@rning!
Минюсту стоило бы быть последовательным до конца и люстрировать министра торговли и экономического развития времён кровавого диктатора Януковича и по совместительству до недавнего времени бывшего президентом Украины Порошенко.
Колишній-східняк    22.05.2019, 21:09
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Друзьям - всё, врагам - закон.
Letohradek    22.05.2019, 21:08
Оценка:  0
Letohradek
Богдан попадает под закон о люстрации?? Так в чем дело? Суды должны сказать свое веское слово, и .... пинком под зад ублюдку!
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