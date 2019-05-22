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"Я - не юрист Коломойского": Богдан остановил адвокатскую деятельность

Комментариев: 5
Глава Администрации президента подчеркнул, что постарается избегать конфликта интересов.
Богдан заверил, что не работает на Коломойского
Богдан заверил, что не работает на Коломойского
УНИАН

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Глава АП Андрей Богдан показал документ о прекращении адвокатской деятельности. Документ он опубликовал в Facebook.

“Закончилась эра адвокатская, началась эра государственная. Сегодня сделал важный шаг - остановил адвокатскую деятельность, о чем сообщаю всем“, - отметил он.

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“Спасибо друзьям, клиентам и коллегам - адвокатам! С Вами было весело!! Обещаю избегать вопросов, связанных конфликтом интересов с моей адвокатской деятельностью“, - подчеркнул Богдан.

Богдан показал документ о прекращении адвокатской деятельности
Богдан показал документ о прекращении адвокатской деятельности
Facebook Андрея Богдана

Также он заверил, что не является больше адвокатом Игоря Коломойского. “Я был адвокатом многих политиков и бизнесменов, но Вас интересует одно, поэтому объясняю - я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского“, - заверил Богдан.

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Напомним, ранее у Владимира Зеленского объяснили, почему Богдан не подпадает под закон о люстрации.

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Теги: Богдан, Коломойский, Зеленский, АП, адвокат, работа
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Комментариев (5)
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ira0959    22.05.2019, 17:20
Оценка:  0
ira0959
а сытенький какой
Lukovsmm    22.05.2019, 16:45
Оценка:  +2
Lukovsmm
ты го вно морда тое а не юрист
ШВЕЙК    22.05.2019, 16:30
Оценка:  +2
ШВЕЙК
А братія мовчить собі, Витріщивши очі!
Як ягнята; «Нехай,— каже,— Може, так і треба».
Letohradek    22.05.2019, 16:38
Оценка:  +1
Letohradek
... зэбилы ... бля ... !!
LifeStriker    22.05.2019, 16:21
Оценка:  +3
LifeStriker
Не юрист, просто человек Коломойского
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