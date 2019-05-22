"Я - не юрист Коломойского": Богдан остановил адвокатскую деятельность

Глава Администрации президента подчеркнул, что постарается избегать конфликта интересов.

Богдан заверил, что не работает на Коломойского УНИАН

Читай также: Адвоката Трампа шокировала новость о назначении Богдана главой АП

Глава АП Андрей Богдан показал документ о прекращении адвокатской деятельности. Документ он опубликовал в Facebook.

“Закончилась эра адвокатская, началась эра государственная. Сегодня сделал важный шаг - остановил адвокатскую деятельность, о чем сообщаю всем“, - отметил он.

Читай также: Глава АП заявил, что олигархи больше не управляют страной

“Спасибо друзьям, клиентам и коллегам - адвокатам! С Вами было весело!! Обещаю избегать вопросов, связанных конфликтом интересов с моей адвокатской деятельностью“, - подчеркнул Богдан.

Богдан показал документ о прекращении адвокатской деятельности Facebook Андрея Богдана

Также он заверил, что не является больше адвокатом Игоря Коломойского. “Я был адвокатом многих политиков и бизнесменов, но Вас интересует одно, поэтому объясняю - я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского“, - заверил Богдан.

Читай также: Богдан о Гройсмане: “Никто плакать не будет, коллапса не случится“

Напомним, ранее у Владимира Зеленского объяснили, почему Богдан не подпадает под закон о люстрации.