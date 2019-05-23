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Обучение и оборонка: НАТО расширит помощь Украине

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Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе заверил, что помощь Альянса только увеличится.
Украине обещают расширенную поддержку от НАТО
Украине обещают расширенную поддержку от НАТО
EPA/UPG

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Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины. Об этом сообщает "24 канал".

Во время пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса, которая транслировалась на YouTube NATO News, Уолтерс уточнил, что речь идет о продолжении обучения войск и о расширенном сотрудничестве с целью защиты территории Украины.

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"Что касается поддержки Украины со стороны США, то НАТО будет продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы", - заявил он.

В свою очередь председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что на полях заседания провел встречу с бывшим главой Генштаба ВСУ Виктором Муженко, который был уволен президентом Владимиром Зеленским 21 мая.

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По словам Пича, альянс подтвердил экс-главе Генштаба ВСУ расположение в дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере. Генерал ВВС США Тод Уолтерс стал новым главнокомандующим НАТО в Европе 3 мая. До этого он был главнокомандующим ВВС в Европе и Африке.

Напомним, ранее сообщалось, что США ищут решение по закупке Турцией С-400.

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Теги: НАТО, война, помощь, Украина, оборонка
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    23.05.2019, 10:58
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВО ВСЁМ МИРЕ ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ ВОСПРИНИМАЮТ КАК КУЧУ ДЕРЬМА ЛЕЖАЩУЮ ПОД ДВЕРЬЮ РОССИИ .
ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА ПЕРИОДИЧЕСКИ РАЗМЕШИВАЮТ ЭТУ КУЧУ , ЧТОБЫ СИЛЬНЕЕ ВОНЯЛО И НАЖИМАЮТ КНОПКУ ДВЕРНОГО ЗВОНКА ....)))
SHOW MUST GO ON !!!
СУГС. !!! ))))
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