Зеленский выступил на форуме и рассказал об инновациях

Зеленский подчеркнул, что нужно перестать говорить и начать действовать.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на iForum 2019. Он выступил с докладом на тему “Гарант Инноваций: создаем будущее вместе“.

Видео выступления опубликовали на странице ЗЕ-команды в Facebook.

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Зеленский рассказал, что один в сфере инноваций не сможет ничего изменить, поэтому изменения нужно делать вместе с людьми.

Я вам честно скажу, один я ничего не могу изменить, мы можем сделать это вместе, у вас у всех в мозгах больше, чем у меня. Я точно не хочу вам сегодня обещать, что мы сделаем в ближайшее время гиперлуп и прочее, но я знаю точно, почему я здесь, и то, что мы можем сделать вместе, - отметил глава государства.

Также Зеленский подчеркнул, что нужно перестать говорить и начать действовать. Выступая, Зеленский использовал русский язык.

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Как сообщалось, новоизбранного президента Украины, который всего три дня назад официально вступил в должность, попросили уйти в отставку. На сайте Администрации Президента появилась соответствующая петиция. На данный момент петицию поддержали 11 367 человек из необходимых 25 тысяч.