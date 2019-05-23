"Старушка Великобритания": Посол ответила Зеленскому "фотожабой"

В то же время посол Великобритании обрадовалась словам президента Украины о Британии, которая смогла прожить неделю без угля.

Зеленский рассказал о Великобритании, которая смогла неделю прожить без угля president.gov.ua

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Во время выступления на iForum Владимир Зеленский назвал Великобританию “старушкой Великобританией“. Об этом пишет “Новое время“.

Посол Джудид Гоф довольно быстро отреагировала и ответила ему иронической “фотожабой“.

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Президент Украины в своей речи упомянул, что Великобритания сумела прожить целую неделю без угля и таким образом показала, что “весь мир отходит от него“. Посол подтвердила слова Зеленского и добавила, что рада тому, что он “обращает на это внимание“.

Джудит Гоф почти мгновенно отреагировала на слова Зе о "старушке Великобритании" nv.ua

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что запускает проект под названием “Лифт“ - в рамках его идеи “государство в смартфоне“.