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"Старушка Великобритания": Посол ответила Зеленскому "фотожабой"

Комментариев: 1
В то же время посол Великобритании обрадовалась словам президента Украины о Британии, которая смогла прожить неделю без угля.
Зеленский рассказал о Великобритании, которая смогла неделю прожить без угля
Зеленский рассказал о Великобритании, которая смогла неделю прожить без угля
president.gov.ua

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Во время выступления на iForum Владимир Зеленский назвал Великобританию “старушкой Великобританией“. Об этом пишет “Новое время“.

Посол Джудид Гоф довольно быстро отреагировала и ответила ему иронической “фотожабой“.

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Президент Украины в своей речи упомянул, что Великобритания сумела прожить целую неделю без угля и таким образом показала, что “весь мир отходит от него“. Посол подтвердила слова Зеленского и добавила, что рада тому, что он “обращает на это внимание“.

Джудит Гоф почти мгновенно отреагировала на слова Зе о
Джудит Гоф почти мгновенно отреагировала на слова Зе о "старушке Великобритании"
nv.ua

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что запускает проект под названием “Лифт“ - в рамках его идеи “государство в смартфоне“.

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Теги: Зеленский, IT, форум, Британия, посол, Гоф
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 18:54
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
- Оставь меня, старушка, я в печали!
- Старушка?! Ах ты нахал!

"Иван Васильевич меняет профессию"
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