"Старушка Великобритания": Посол ответила Зеленскому "фотожабой"
Читай также: Зеленский потроллил Ляшко
Во время выступления на iForum Владимир Зеленский назвал Великобританию “старушкой Великобританией“. Об этом пишет “Новое время“.
Посол Джудид Гоф довольно быстро отреагировала и ответила ему иронической “фотожабой“.
Читай также: Зеленский назвал кандидатов в депутаты “чуваками“ и извинился
Президент Украины в своей речи упомянул, что Великобритания сумела прожить целую неделю без угля и таким образом показала, что “весь мир отходит от него“. Посол подтвердила слова Зеленского и добавила, что рада тому, что он “обращает на это внимание“.
Читай также: “Мы хотим сделать страну в смартфоне“ - Зеленский
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что запускает проект под названием “Лифт“ - в рамках его идеи “государство в смартфоне“.
- Старушка?! Ах ты нахал!
"Иван Васильевич меняет профессию"