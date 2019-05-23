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В украинском паспорте предлагают указывать группу крови и согласие на посмертное донорство органов

Комментариев: 8
Изменения будут касаться только паспортов в форме книжечки.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде разрешить фиксировать в паспорте группу крови человека и его согласие на посмертное донорство органов.

Об этом говорится в законопроекте №10311.

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Изменения будут касаться только паспортов в форме книжечки. В такие паспорта предлагают вносить данные о группе крови, резус-фактор, а также указывать согласие или несогласие на посмертное донорство органов. 

Если законопроект поддержат, то он вступит в силу через 31 день после публикации. 

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил новую редакцию украинского правописания. Как отмечается в пояснительной записке к документу, новая редакция правописания разработана на основе украинского правописания с учетом новейших языковых явлений, получивших распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни.

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Также мы информировали о том, что Кабинет министров на своем заседании 22 мая внес изменения в Порядок проведения верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.

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Теги: Кабмин, паспорт, законопроект, кровь, группа крови, донорство
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Комментариев (8)
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Vanillion    23.05.2019, 20:20
Оценка:  +3
Vanillion
Наверняка не только в книжечках, те кто с айди картами в базах знают все что надо.
Кстати удобно трансплантологам, понадобятся органы определенные, знают у кого взять посмертно и быстро )
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 20:34
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Или кого быстро убить.
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 19:49
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
А вероисповедание и политические убеждения не будут указывать? А еще хорошо было бы список за кого и когда голосовал.
PINKIPAU    23.05.2019, 19:55
Оценка:  -2
PINKIPAU
Органы будут изымать исключительно у голосовавших за Квартал.
COZEL    23.05.2019, 20:10
Оценка:  +2
COZEL
ЭТО ТЫ К МОЕЙ АВАТАРКЕ ПРИСТРАИВАЕШЬСЯ))))))
COZEL    23.05.2019, 19:39
Оценка:  +2
COZEL
СОВСЕМ ОХРЕНЕЛИ И КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ 4 КЛИНИКИ ПО ПЕРЕСАДКЕ ОРГАНОВ, ЧТО НАРОД ПОСМЕРТНО И НА ШАРУ ЗАСТАВЛЯЮТ ОТДАТЬ ОРГАНЫ, ДА КАПИТАЛИЗМ, СОКРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, СТРАНА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗАПЧАСТЕЙ, ЭТО ПИПИПИПИПИ(((
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 19:48
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Маленькая поправочка. Это сионизм, а не капитализм. Капитализм - это частная производная от сионизма.
COZEL    23.05.2019, 20:08
Оценка:  +2
COZEL
БЕНЯ ЗАНИМАЛСЯ В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ ОРГАНАМИ, ЕГО СКОРЫЕ МАТАЛИСЬ СО СТРАШНОЙ СИЛОЙ, В ТОМ БАРДАКЕ БЕНЯ ЛОВИЛ ОРГАНЫ И В ИЗРАИЛЬ ОТПРАВЛЯЛ((((
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