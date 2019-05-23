В украинском паспорте предлагают указывать группу крови и согласие на посмертное донорство органов
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде разрешить фиксировать в паспорте группу крови человека и его согласие на посмертное донорство органов.
Об этом говорится в законопроекте №10311.
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Изменения будут касаться только паспортов в форме книжечки. В такие паспорта предлагают вносить данные о группе крови, резус-фактор, а также указывать согласие или несогласие на посмертное донорство органов.
Если законопроект поддержат, то он вступит в силу через 31 день после публикации.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил новую редакцию украинского правописания. Как отмечается в пояснительной записке к документу, новая редакция правописания разработана на основе украинского правописания с учетом новейших языковых явлений, получивших распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни.
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Также мы информировали о том, что Кабинет министров на своем заседании 22 мая внес изменения в Порядок проведения верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.
Кстати удобно трансплантологам, понадобятся органы определенные, знают у кого взять посмертно и быстро )