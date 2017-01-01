Грозы и шквалы: К чему готовиться украинцам 24 мая

Синоптики обнародовали неутешительный прогноз погоды.

24 мая в Украине снова ожидаются дожди и грозы. При чем, такая синоптическая ситуация во всех регионах Украины, сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины уже традиционно дожди с грозами. На термометре от +17 до +21 градуса по Цельсию. Опасной ситуация остается на Закарпатье. Спасатели просят быть осторожными, паводки могут усилиться.

Идентичная ситуация на востоке страны. Между тем, воздух в восточных регионах прогреется лучше - +22…+26 градусов.

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Южным регионам стоит ожидать на протяжении дня дождей с грозами. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +25 градусов по Цельсию.

На севере Украины также грозы и дожди на протяжении дня. Температура воздуха +23…+25 градусов.

В Центральной Украине ожидается дождливый день. Вероятность гроз очень высока. На улице от +22 до +25 градусов по Цельсию.

В столице ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется от +24 до +26 градусов.

Напомним, синоптики рассказали, когда ждать потепления. Большинству регионов 23 мая стоит готовиться к дождям.