Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Грозы и шквалы: К чему готовиться украинцам 24 мая

Комментариев: 0
Синоптики обнародовали неутешительный прогноз погоды.
Прогноз погоды на 24 мая
Прогноз погоды на 24 мая
meteo.gov.ua

24 мая в Украине снова ожидаются дожди и грозы. При чем, такая синоптическая ситуация во всех регионах Украины, сообщили в Укргидрометцентре.

Читай также: В Ивано-Франковской области зафиксировали смерч

На западе Украины уже традиционно дожди с грозами. На термометре от +17 до +21 градуса по Цельсию. Опасной ситуация остается на Закарпатье. Спасатели просят быть осторожными, паводки могут усилиться.

Идентичная ситуация на востоке страны. Между тем, воздух в восточных регионах прогреется лучше - +22…+26 градусов.

Читай также: Украину продолжает штормить: синоптики озвучили прогноз на 22 мая

Южным регионам стоит ожидать на протяжении дня дождей с грозами. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +25 градусов по Цельсию.

На севере Украины также грозы и дожди на протяжении дня. Температура воздуха +23…+25 градусов.

В Центральной Украине ожидается дождливый день. Вероятность гроз очень высока. На улице от +22 до +25 градусов по Цельсию.

В столице ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется от +24 до +26 градусов.

Напомним, синоптики рассказали, когда ждать потепления. Большинству регионов 23 мая стоит готовиться к дождям.

Поделись:
Теги: погода, синоптики, прогноз погоды, грозы, шквалы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь