“Возможно, переволновался”: Хомчак ответил, почему Лунев не отдал честь Зеленскому
Руслан Хомчак ответил, по какой причине командующий ССО генерал-лейтенант Лунев не отдал честь президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом глава Генштаба ВСУ рассказал в эфире ТСН.
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По словам Хомчака, Лунева никто наказывать не будет, поскольку на это нет веских оснований.
Я в том не вижу никакого двойного дна. Я хорошо знаю этого генерала. Никаких вызовов он не бросает. Он добросовестный, порядочный генерал, который исполняет обязанности. Возможно, переволновался, - ответил Хомчак.
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Напомним, глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому. Инцидент произошел во время представления командующих войсками новому Президенту Украины.