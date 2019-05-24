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“Возможно, переволновался”: Хомчак ответил, почему Лунев не отдал честь Зеленскому

Комментариев: 2
Глава Генерального штаба ВСУ прокомментировал инцидент с участием президента и генерал-лейтената Лунева.
Хомчак не будет наказывать Лунева
Хомчак не будет наказывать Лунева
УНИАН

Руслан Хомчак ответил, по какой причине командующий ССО генерал-лейтенант Лунев не отдал честь президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом глава Генштаба ВСУ рассказал в эфире ТСН.

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По словам Хомчака, Лунева никто наказывать не будет, поскольку на это нет веских оснований.

Я в том не вижу никакого двойного дна. Я хорошо знаю этого генерала. Никаких вызовов он не бросает. Он добросовестный, порядочный генерал, который исполняет обязанности. Возможно, переволновался, - ответил Хомчак.

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Напомним, глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому. Инцидент произошел во время представления командующих войсками новому Президенту Украины.

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Теги: Хомчак, Лунев, Зеленский, честь, инцидент
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Комментариев (2)
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Kismyas    24.05.2019, 11:52
Оценка:  0
Kismyas
Волнительным нечего делать в армии)
Orzy    24.05.2019, 11:25
Оценка:  +1
Orzy
Так а может спросить у Лунёва самого? Пусть нам скажет, что он "переволновался". И если он "переволновался" в такой ситуации, то что будет, когда вокруг будут огонь, стрельба и взрывы...
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