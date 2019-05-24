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В Генштабе рассказали, возможно ли освободить Донбасс военным путем

Комментариев: 4
Хомчак указал, что не видит военного варианта решения ситуации на Донбассе.
В Генштабе рассказали, будут ли освобождать Донбасс военным путем
В Генштабе рассказали, будут ли освобождать Донбасс военным путем
president.gov.ua

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак рассказал, что освобождение Донбасса военным путем не рассматривается.

Об этом сообщает УНИАН.

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Хомчак указал, что не видит военного варианта решения ситуации на Донбассе. 

Также начальник Генштаба прокомментировал слова Сергея Наева о том, что освободить оккупированный Донбасс можно менее, чем за сутки военным путем. Хомчак отметил, что спросит у Наева чем тот руководствовался, когда делал такие заялвения.

“Мне самому интересно, как он это видит“, - говорит Хомчак.

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Ранее сообщалось, что глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал, о чем жалеет после боев за Иловайск в 2014 году. Он жалеет о том, что во время выхода из Иловайска погибло так много людей. Хомчак указал, что мог и сам умереть.По данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены.

Также мы писали о том, что Хомчак ответил, почему Лунев не отдал честь Зеленскому.

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Теги: Хомчак, Генштаб, Донбасс, конфликт, война
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Комментариев (4)
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Операторська    24.05.2019, 14:11
Оценка:  +1
Операторська
що це за генерал, який не бачить шляхів перемоги військовим шляхом? тільки як здаватися, як в Іловайську? добре його там налякали ...
Джо-кер    24.05.2019, 14:05
Оценка:  +1
Джо-кер
Он плохо видит...
pigmaleontys    24.05.2019, 14:04
Оценка:  0
pigmaleontys
Звичайно! Який боягуз бачить себе у бою? (https://youtu.be/yUNhnh74TrM).
Krekk    24.05.2019, 13:58
Оценка:  -4
Krekk
Как-как. Поставить на линии фронта тысячи огромных аудиоколонок и заставить Вакарчука петь. Уверен, та сторона уже к концу суток начнет отступать на безопасное расстояние, чтобы этого не слышать. А мы будем наступать потиху!
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