В Генштабе рассказали, возможно ли освободить Донбасс военным путем

Хомчак указал, что не видит военного варианта решения ситуации на Донбассе.

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак рассказал, что освобождение Донбасса военным путем не рассматривается.

Об этом сообщает УНИАН.

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Хомчак указал, что не видит военного варианта решения ситуации на Донбассе.

Также начальник Генштаба прокомментировал слова Сергея Наева о том, что освободить оккупированный Донбасс можно менее, чем за сутки военным путем. Хомчак отметил, что спросит у Наева чем тот руководствовался, когда делал такие заялвения.

“Мне самому интересно, как он это видит“, - говорит Хомчак.

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Ранее сообщалось, что глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал, о чем жалеет после боев за Иловайск в 2014 году. Он жалеет о том, что во время выхода из Иловайска погибло так много людей. Хомчак указал, что мог и сам умереть.По данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены.

Также мы писали о том, что Хомчак ответил, почему Лунев не отдал честь Зеленскому.