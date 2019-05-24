Стало известно, во сколько обойдется украинцам роспуск Рады

Роспуск Верховной Рады будет стоить украинцам сотни миллионов гривен, сообщили в Национальном банке.

В Нацбанке установили, сколько будет стоить роспуск Верховной Рады. Так, по данным заместителя главы совета Национального банка Тимофея Милованова, роспуск парламента обойдется налогоплательщикам в 300-400 млн грн. Об этом он сообщил 24 мая в Facebook.

По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов . Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты, - написал он

Милованов добавил, что процесс роспуска Рады приведет к кризису в банковской системе Украины.

Читай также: Парламентские выборы: Сменить место голосования можно до 15 июля

“В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны“, - считает первый заместитель главы совета НБУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим первым решением распустил Верховную Раду. Соответствующий указ вступил в силу 23 мая. Он также назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля. Позже указ обжаловали.