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Стало известно, во сколько обойдется украинцам роспуск Рады

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Роспуск Верховной Рады будет стоить украинцам сотни миллионов гривен, сообщили в Национальном банке.
В Нацбанке подсчитали стоимость роспуска парламента
В Нацбанке подсчитали стоимость роспуска парламента
wikipedia.org

В Нацбанке установили, сколько будет стоить роспуск Верховной Рады. Так, по данным заместителя главы совета Национального банка Тимофея Милованова, роспуск парламента обойдется налогоплательщикам в 300-400 млн грн. Об этом он сообщил 24 мая в Facebook.

По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты, - написал он

Милованов добавил, что процесс роспуска Рады приведет к кризису в банковской системе Украины.

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“В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны“, - считает первый заместитель главы совета НБУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим первым решением распустил Верховную Раду. Соответствующий указ вступил в силу 23 мая. Он также назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля. Позже указ обжаловали.

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Теги: Роспуск Рады, НБУ, Верховная Рада, Нацбанк
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Комментариев (1)
LifeStriker    24.05.2019, 15:01
Оценка:  -2
LifeStriker
Это ж Коломойскому нужно, пусть он и платит
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