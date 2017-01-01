Архиереям и клирикам ПЦУ запретили баллотироваться в Верховную Раду

В исключительных случаях можно баллотироваться в депутаты местного самоуправления по благословению церковной власти.

Синод запретил архиереям и клирикам ПЦУ баллотироваться в Раду pomisna.info

Синод Православной церкви Украины запретил своим архиереям и клирикам баллотироваться в Верховную Раду.

Об этом говорится на сайте ПЦУ.

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Отмечается, что Синод запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры в ВР или на должности местного самоуправления, если предусмотрено трудоустройство на полный рабочий день на постоянной основе.

Однако в исключительных случаях архиереям и клирикам ПЦУ разрешают по благословению церковной власти баллотироваться в депутаты в органы местного самоуправления на определенных условиях.

Данные условия не указывают.

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Ранее сообщалось, что сегодня, 24 мая, в Доме митрополита (на территории Национального заповедника “София Киевская“) под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, началось очередное заседание Священного Синода Православной Церкви Украины.

Позже у Софии Киевской, где проходил синод УПЦ, около сотни человек устроили митинг в поддержку Филарета.