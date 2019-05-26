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Зеленский пообещал сделать Украину "базой для покорения мира"

Комментариев: 4
Сообщение президента приурочено 130-летию со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского.
Зеленский пообещал сделать Украину "базой для покорения мира"
Зеленский пообещал сделать Украину "базой для покорения мира"
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Президент Украины Владимир Зеленский обещает сделать все возможное, чтобы каждый украинец смог свободно реализовывать свои инициативы в стране.

Об этом он написал на своей странице в Faceboоk.

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Зеленский отметил, что будет делать все, что от него зависит, чтобы “открыть для каждого способного украинца путь для свободной реализации своих инициатив в первую очередь в своей стране“.

Кроме того, президент хочет, что Украина стала базой для украинских гениев для дальнейшего покорения мира. 

Такие заявления приурочены 130-летию со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского. По словам гаранта, именно Сикорский является блестящим примером инноватора, который всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей.

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Ранее сообщалось, что Зеленский призывает политиков обратить внимание на проблемы наркозависимых. 

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Теги: Украина, инновации, Владимир Зеленский, сикорский
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Комментариев (5)
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otstoi-002    26.05.2019, 17:17
Оценка:  0
otstoi-002
Вальдемар трухани и главное роздави то загнившее кубло - зРАДА.

Народ Украины с тобой.
Ruspidor    26.05.2019, 16:45
Оценка:  +2
Ruspidor
Давай Зе, eби потроховскую воровскую шоблу!
krolikoff_net    26.05.2019, 16:41
Оценка:  -3
krolikoff_net
А дядя Беня то хоть знает об этом ? Он с ним согласовал ?
fkrfyfan    26.05.2019, 16:32
Оценка:  -4
fkrfyfan
Пи"деть, не мешки таскать. Не обещай богатого будушего, хотябы останови обнищание сейчас. Пенсии по 50 долларов у миллионов и тысячи долларов и провластных
Ira0956    26.05.2019, 15:57
Оценка:  -1
Ira0956
общие фразы, никакой конкретики
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