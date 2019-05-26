Зеленский пообещал сделать Украину "базой для покорения мира"
Президент Украины Владимир Зеленский обещает сделать все возможное, чтобы каждый украинец смог свободно реализовывать свои инициативы в стране.
Об этом он написал на своей странице в Faceboоk.
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Зеленский отметил, что будет делать все, что от него зависит, чтобы “открыть для каждого способного украинца путь для свободной реализации своих инициатив в первую очередь в своей стране“.
Кроме того, президент хочет, что Украина стала базой для украинских гениев для дальнейшего покорения мира.
Такие заявления приурочены 130-летию со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского. По словам гаранта, именно Сикорский является блестящим примером инноватора, который всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей.
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Ранее сообщалось, что Зеленский призывает политиков обратить внимание на проблемы наркозависимых.
Народ Украины с тобой.