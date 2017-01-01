В Луганской области арестовали боевика “ЛНР”

Злоумышленник ремонтировал технику боевикам.

В Луганской области арестовали боевика незаконной террористической организации “ЛНР”. Мужчина на протяжении длительного времени ремонтировал боевикам военную технику, сообщили в пресс-службе Нацполиции Луганской области.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержали 61-летнего жителя города Сорокино (ранее Краснодон), который с января по декабрь 2015 занимал должность солдата ремонтной роты одной из бригад боевиков, - отметили в полиции.

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Мужчина работал на заводе “АЗЧ”, где в тот момент обслуживалась военная техника боевиков так называемой “ЛНР”. Практически через год мужчина уволился из-за плохого отношения и тяжелых условий труда.

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На данный момент мужчиной занимается подразделение Службы безопасности Украины. Его действиям вскоре дадут правовую квалификацию.

Напомним, на Донбассе боевики 6 раз обстреливали позиции украинских военных. Потерь среди военнослужащих ООС нет.