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В Луганской области арестовали боевика “ЛНР”

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Злоумышленник ремонтировал технику боевикам.
Мужчина раскаялся
Мужчина раскаялся
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В Луганской области арестовали боевика незаконной террористической организации “ЛНР”. Мужчина на протяжении длительного времени ремонтировал боевикам военную технику, сообщили в пресс-службе Нацполиции Луганской области.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержали 61-летнего жителя города Сорокино (ранее Краснодон), который с января по декабрь 2015 занимал должность солдата ремонтной роты одной из бригад боевиков, - отметили в полиции.

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Мужчина работал на заводе “АЗЧ”, где в тот момент обслуживалась военная техника боевиков так называемой “ЛНР”. Практически через год мужчина уволился из-за плохого отношения и тяжелых условий труда.

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На данный момент мужчиной занимается подразделение Службы безопасности Украины. Его действиям вскоре дадут правовую квалификацию.

Напомним, на Донбассе боевики 6 раз обстреливали позиции украинских военных. Потерь среди военнослужащих ООС нет.

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Теги: ЛНР, боевики, СБУ, Луганск, военная техника
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