Украинка дважды за сутки протаранила КПП в Приднестровье

Сейчас женщина находится в ПМР, ее могут привлечь к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.

Гражданка Украины с приднестровскими корнями в течение суток два раза протаранила контрольно-пропускной пункт в Приднестровье, сообщается на сайте министерства госбезопасности ПМР 26 мая.

Первый инцидент произошел вечером 25 мая на пункте пропуска Первомайск. На автомобиле SsangYong с украинскими номерами женщина прорвалась через пункт пропуска и задела часового у шлагбаума.

Для поимки злоумышленницы был объявлен план-перехват. Ее привлекли к административной ответственности и отпустили.

Спустя несколько часов она вновь попыталась прорваться через границу.

"На большой скорости владелица иномарки, явно видя закрытый шлагбаум, пошла на таран. Пограничнику в последний момент удалось отскочить в сторону", - говорится в сообщении.

Сбитый шлагбаум разбил стекло и осколками ранило сотрудницу погрануправления, добавили в министерстве.

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Автомобиль проехал по ленте с шипами и направился в сторону Украины, за несколько километров до пункта пропуска украинские правоохранители задержали нарушительницу.

Сейчас женщина находится в Приднестровье, ее могут привлечь к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Одессе силовики задержали выходцев из Приднестровья. У них изъяли гранатометы, взрывчатку и российские паспорта.

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