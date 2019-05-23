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Под Одессой найден убитым политик из Приднестровья

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Открыто уголовное производство трем статьям.
Руки погибшего были связаны, на лице – следы побоев
Руки погибшего были связаны, на лице – следы побоев
KP.md

В Одесской области обнаружен убитым политик из непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщает Униан со ссылкой на представителя в правоохранительных органах.

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В полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении мужа. Через некоторое время в селе Вапнярка Лиманского района мужчина, 1964 года рождения, был обнаружен мертвым.

“Его руки были связаны, на лице – следы побоев. Тело находилось рядом автомобилем Infiniti“, - уточнили в правоохранительных органах.

По данным источника, погибший – гражданин Молдовы Андрей Безбабченко, который известен как приднестровский политический деятель, был главой администрации Тирасполя в 2012-2016 годах.

Также он был директором ООО “Тираспольская Инвестиционная Строительная Компания“, депутатом Тираспольского городского совета. В сентябре 2016 года принял участие в избирательной кампании президента ПМР Евгения Шевчука, после поражения которого якобы находился в Украине.  

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В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области подтвердили факт обнаружения тела со следами насильственной смерти. Открыто уголовное производство трем статьям Уголовного кодекса Украины:  в частности, по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 187 (разбой), а также по факту угона автомобиля (ст. 289). От дальнейших комментариев в отделе отказались, заявив, что сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.  Принимаются меры по установлению и задержанию преступников.

Как сообщалось 13 мая, в СМИ сначала появилась информация, что на территории Донецкой области, оккупированной террористами “ДНР“, в начале мая 2019 года был застрелен сын бывшего заместителя министра ЖКХ Александра Алипова - Евгений Алипов. 

Однако позже сообщили, что Евгения Алипова нашли мертвым в Киеве на проспекте Валерия Лобановского, 150.

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Теги: Одесская область, убийство, Приднестровье, политик
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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    23.05.2019, 14:09
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Что эти падлы делают на территории Украины? Кто их пустил, ибо таким въезд на территорию Украины запрещён. Убили в разборке, туда им и дорога.
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