Под Одессой найден убитым политик из Приднестровья

Открыто уголовное производство трем статьям.

В Одесской области обнаружен убитым политик из непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщает Униан со ссылкой на представителя в правоохранительных органах.

Читай также: СБУ пресекла деятельность экстремистского объединения Рустама Ташбаева

В полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении мужа. Через некоторое время в селе Вапнярка Лиманского района мужчина, 1964 года рождения, был обнаружен мертвым.

“Его руки были связаны, на лице – следы побоев. Тело находилось рядом автомобилем Infiniti“, - уточнили в правоохранительных органах.

По данным источника, погибший – гражданин Молдовы Андрей Безбабченко, который известен как приднестровский политический деятель, был главой администрации Тирасполя в 2012-2016 годах.

Также он был директором ООО “Тираспольская Инвестиционная Строительная Компания“, депутатом Тираспольского городского совета. В сентябре 2016 года принял участие в избирательной кампании президента ПМР Евгения Шевчука, после поражения которого якобы находился в Украине.

Читай также: В Донецке покончил с собой глава “госпредприятия“ - СМИ

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области подтвердили факт обнаружения тела со следами насильственной смерти. Открыто уголовное производство трем статьям Уголовного кодекса Украины: в частности, по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 187 (разбой), а также по факту угона автомобиля (ст. 289). От дальнейших комментариев в отделе отказались, заявив, что сейчас на месте работает оперативно-следственная группа. Принимаются меры по установлению и задержанию преступников.

Как сообщалось 13 мая, в СМИ сначала появилась информация, что на территории Донецкой области, оккупированной террористами “ДНР“, в начале мая 2019 года был застрелен сын бывшего заместителя министра ЖКХ Александра Алипова - Евгений Алипов.

Однако позже сообщили, что Евгения Алипова нашли мертвым в Киеве на проспекте Валерия Лобановского, 150.