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Подозреваемого в жестоком убийстве отпустили до суда

Комментариев: 3
Мужчина провел в СИЗО слишком большой срок, а суд на ним так и не начался .
Подозреваемого в жестоком убийстве так и не начала судить
Подозреваемого в жестоком убийстве так и не начала судить
npu.gov.ua

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В Одессе подозреваемого в жестоком убийстве 50-летней жительницы пгт Сергеевка отпустили из СИЗО на свободу из-за того, что срок меры пресечения истек, а его продолжение суд даже не рассматривал. Об этом пишет УНН.

Информацию об освобождении подозреваемого сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

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“Сначала долго определяли подсудность, которая бы рассмотрела мера пресечения: то коллегия не собиралась, то еще что-то, а потом как-то так получилось, что срок истек, а ходатайство прокуратуры никто не видел“, - пояснил он. “То ли не рассмотрено в срок, или еще что-то, какого-то понятного объяснения я так и не видел“, - написал Форостяк.

Также он отметил, что отпустили обоснованно подозреваемого в убийстве из корыстных побуждений с хладнокровной попыткой избавиться от тела, “несмотря на резонанс, несмотря на натянутую атмосферу вокруг дела и реальную перспективу самосуда“.

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В 2018 году нашли обгоревшей женский труп возле Сергеевки Белгород-Днестровского района. Следствие установило, что погибшей оказалась 50-летняя жительница Сергеевки. Подозреваемого в преступления задержали, следствие установило, что он был должен 14 тысяч гривен погибшей.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе ликвидировали командира боевиков из России.

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Теги: убийство, суд, полиция, Форостяк, подозреваемый, СИЗО
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Комментариев (3)
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alex-zol    27.05.2019, 14:30
Оценка:  0
alex-zol
его к судье подселить, до суда, нужно было.
Замечатель    27.05.2019, 13:52
Оценка:  -2
Замечатель
Ефремов больше трёх лет сидит без суда и никто не говорит,что слишком долго))И вроде не убивал никого))
ВыВсеВрети    27.05.2019, 14:20
Оценка:  0
ВыВсеВрети
таким образом продлевают ему жизнь!...)))))))
пусть посидит, может научится любить Родину!...
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