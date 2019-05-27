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Юзик из “Квартала” решил стать депутатом

Комментариев: 12
Юрий Корявченков решил побороться за мандат.
Корявченков хочет стать депутатом
Корявченков хочет стать депутатом
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Давний товарищ президента Украины Владимира Зеленского Юрий Корявченков, который более известен как Юзик из “Квартала”, решил стать частью партии “Слуга народа”. Об этом рассказал глава штаба партии Александр Корниенко, передает LB.ua.

Если он пройдет проверку, будет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге, - отметил Корниенко.

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К слову, Юрий Корявченков пока единственный артист “Квартала”, который решил стать народным избранником. Корниенко рассказал, что актеры “Квартала”, которые решат присоединиться к партии “Слуга народа”, освобождаются от некоторых этапов проверки. В частности, им не нужно будет проходить беседу с психологом.

44-летний Юрий Корявченков - земляк Владимира Зеленского. Они оба родом из Кривого Рога. Юзик окончил Криворожский технический университет по специальности “инженер-электрик”. Работал электрослесарем, инженером. Играл в КВН с 1995 года, позже - актер студии «Квартал 95».

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Политического опыта у Юрия практически нет. На президентских выборах 2019 он стал главой штаба Владимира Зеленского в Кривом Роге.

Напомним, у Зеленского прокомментировали назначение Баканова в СБУ. Разумков отметил, что учитывались профессиональные качества.

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Теги: Юзик, Юрий Корявченко, Зеленский, Слуга народа, депутат
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Комментариев (13)
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Хулиганка*    27.05.2019, 16:06
Оценка:  -1
Хулиганка*
А югочка луценко свою луценчиху привел, а корчинская в Раде? А пинзенык и петькин сынок????
Прям святые...
Язик точно лучше чем парасюк, танька черноволимха со справкой да и спикеЛ палубий....
LifeStriker    27.05.2019, 15:52
Оценка:  -2
LifeStriker
Все, если раньше был писец в стране , то сейчас это у же ни с чем не сравнить , это просто катастрофа.. у меня нет слов , чем дальше тем веселее
РухНС    27.05.2019, 15:39
Оценка:  0
РухНС
если выбирать между Шляшко и Юзиком, то я за Юзика!
Boxerogos    27.05.2019, 15:27
Оценка:  -3
Boxerogos
Лучше клоуны пусть будут при власти чем убийцы.
Хулиганка*    27.05.2019, 16:07
Оценка:  0
Хулиганка*
Согласна, лучше смеяться чем плакать от этих разжигателей войны
Irena    27.05.2019, 15:26
Оценка:  +5
Irena
Зачем? Он двух слов связать не может и еле передвигается. Неужели больше некого выбрать в депутаты?
РухНС    27.05.2019, 15:38
Оценка:  0
РухНС
его ещё никто не взял. а если на мажоритарке.... ну то как народ решит.
Ira0956    27.05.2019, 15:25
Оценка:  +1
Ira0956
этот тоже бегал голым по супермаркету, тряся жировыми складками
Zorro-Gerda-50    27.05.2019, 15:21
Оценка:  +2
Zorro-Gerda-50
Клоунада продолжаешься !
i-Kovalsky    27.05.2019, 15:10
Оценка:  +3
i-Kovalsky
там писали про 600 тыс. кандидатов в партию, из которых непредвзято будут отбирать в 4 этапа. Чувствую, у Юзика всё получится
Letohradek    27.05.2019, 15:10
Оценка:  +2
Letohradek
Зэбилы, как вам борьба с коррупцией и кумовством? Еще не дошло кого вы привели к власти?
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    27.05.2019, 15:06
Оценка:  +8
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Ще один "не кум". Туди ж "не до корита"
РухНС    27.05.2019, 15:37
Оценка:  -1
РухНС
хотеть и попасть разные вещи. а ты иди лижи дальше
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