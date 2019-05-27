Юзик из “Квартала” решил стать депутатом

Юрий Корявченков решил побороться за мандат.

Давний товарищ президента Украины Владимира Зеленского Юрий Корявченков, который более известен как Юзик из “Квартала”, решил стать частью партии “Слуга народа”. Об этом рассказал глава штаба партии Александр Корниенко, передает LB.ua.

Если он пройдет проверку, будет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге, - отметил Корниенко.

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К слову, Юрий Корявченков пока единственный артист “Квартала”, который решил стать народным избранником. Корниенко рассказал, что актеры “Квартала”, которые решат присоединиться к партии “Слуга народа”, освобождаются от некоторых этапов проверки. В частности, им не нужно будет проходить беседу с психологом.

44-летний Юрий Корявченков - земляк Владимира Зеленского. Они оба родом из Кривого Рога. Юзик окончил Криворожский технический университет по специальности “инженер-электрик”. Работал электрослесарем, инженером. Играл в КВН с 1995 года, позже - актер студии «Квартал 95».

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Политического опыта у Юрия практически нет. На президентских выборах 2019 он стал главой штаба Владимира Зеленского в Кривом Роге.

Напомним, у Зеленского прокомментировали назначение Баканова в СБУ. Разумков отметил, что учитывались профессиональные качества.