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Бунт в Одесской колонии начался по указанию "воров в законе"

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Целью бунта, по словам Аброськина, является дестабилизация ситуации.
Бунт в Одесской колонии начался по указанию "воров в законе"
Бунт в Одесской колонии начался по указанию "воров в законе"
Скриншот из видео

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что заключенные попытались захватить здание колонии по указанию “воров в законе“.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Аброськин отметил, что целью бунта является дестабилизация ситуации, однако благодаря действиям работников Государственной уголовно-исполнительной службы полиции им этого не удалось сделать.

...“ворам в законе“ жить в нашей стране будет еще труднее, - добавил Аброськин.

Напомним, в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной на Люстдорфской дороге. 

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Сейчас стало известно, что бунт уже практически прекратился и администрация смогла зайти в колонию для проведения переговоров с заключенными. Указывается, что переговоры проводят через представителей заключенных. Во время событий в колонии пострадали четверо осужденных, у них разбиты головы. Побегов и жертв нет.

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Теги: бунт, колония, Одесса, заключенные, вор в законе, Аброськин
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