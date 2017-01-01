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Зеленский не подпишет законопроекты, принятые “кнопкодавами”

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Представитель Зеленского прокомментировал “кнопкодавство” в Раде.
Зеленский хочет наказывать за "кнопкодавство"
Зеленский хочет наказывать за "кнопкодавство"
president.gov.ua

Представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стафанчук заявил, что законопроекты об импичменте президента и об отзыве народных депутатов уже готовы. Об этом пишет Униан.

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Стефанчук заявил, что подготовлен законопроект, который касается процедуры отзыва народных депутатов, депутатов местных советов и городских глав. По словам представителя президента в ВР, украинцы, выбирая депутатов, должны иметь право их отозвать.

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Представитель Зеленского отметил, что президент не подпишет законопроект, за который проголосовали методом “кнопкодавства”, а также переголосования по несколько раз за принятие одного и того же решения.

Напомним, у Зеленского хотят наказывать нардепов за прогулы и “кнопкодавство”. Представитель президента озвучил дальнейшие инициативы.

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Теги: Зеленский, ВР, внопокодавство, Стефанчук, законы
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