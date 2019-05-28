Саакашвили отреагировал на возвращение гражданства

Политику вернули украинское гражданство.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области отреагировал на возвращение украинского гражданства. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

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Сегодня, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Политик уже отреагировал на эту новость.

Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине! - кратко прокомментировал Саакашвили.

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На данный момент Михаил Саакашвили проживает в Нидерландах, но уже завтра, 29 мая, он запланировал возвращение.

Напомним, Зеленский начал раздавать гражданство и вернул его Саакашвили. Президент Владимир Зеленский изменил указ пятого президента Петра Порошенко о лишении гражданства Михаила Саакашвили. В частности, указом №329/2019 экс-президент Грузии был исключен из списка лиц, чье гражданство прекращено.