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Саакашвили отреагировал на возвращение гражданства

Комментариев: 15
Политику вернули украинское гражданство.
Саакашвили прокомментировал гражданство
Саакашвили прокомментировал гражданство
facebook.com/SaakashviliMikheil

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области отреагировал на возвращение украинского гражданства. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

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Сегодня, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Политик уже отреагировал на эту новость.

Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине! - кратко прокомментировал Саакашвили.

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На данный момент Михаил Саакашвили проживает в Нидерландах, но уже завтра, 29 мая, он запланировал возвращение.

Напомним, Зеленский начал раздавать гражданство и вернул его Саакашвили. Президент Владимир Зеленский изменил указ пятого президента Петра Порошенко о лишении гражданства Михаила Саакашвили. В частности, указом №329/2019 экс-президент Грузии был исключен из списка лиц, чье гражданство прекращено.

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Теги: Сакашвили, Зеленский, гражданство, реакция
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Комментариев (15)
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Woodbrother    28.05.2019, 17:43
Оценка:  0
Woodbrother
Лучше пусть на родину в Грузию возвращается. Там его местная прокуратура давно ждет.
РухНС    28.05.2019, 18:00
Оценка:  -1
РухНС
чего у тебя так пердак горит?
РухНС    28.05.2019, 18:01
Оценка:  -1
РухНС
путин смазку не выдал?
TRIGER25    28.05.2019, 17:40
Оценка:  0
TRIGER25
ждем с нетерпением возвращения вслед за ним и его воров в законе и как следствие рост кол. угонов и квартирных краж...
РухНС    28.05.2019, 17:42
Оценка:  -1
РухНС
а где связь?
РухНС    28.05.2019, 17:42
Оценка:  -1
РухНС
у него были личные воры в законе? ты дебил?
Woodbrother    28.05.2019, 17:44
Оценка:  0
Woodbrother
А кто ему деньги из на россии возил ?
РухНС    28.05.2019, 17:51
Оценка:  -2
РухНС
И кто ж ему из россии их возил? просвети. Это тебе луценко нашептал? вот вы порохососы клоуны)))
Woodbrother    28.05.2019, 17:53
Оценка:  0
Woodbrother
рухНС- до вас на тамбове все плохо доходит.
РухНС    28.05.2019, 17:30
Оценка:  0
РухНС
Молодца!!!! Ну держитесь шавки!
Letohradek    28.05.2019, 17:39
Оценка:  -1
Letohradek
Как бы в шавках не оказалось недалекое Зэ и его команда
РухНС    28.05.2019, 17:41
Оценка:  0
РухНС
порохоботы такие тупоботы)))
Letohradek    28.05.2019, 17:47
Оценка:  -1
Letohradek
То есть, Коломойский и его окружение, дорвавшееся до власти в Украине, не воры? Против них Михо не будет ничего предпринимать? Они воры в законе? Они не могут стать шавками для Саакашвили?
Woodbrother    28.05.2019, 17:45
Оценка:  -1
Woodbrother
Надеюсь это паскудное быдло без рода без племени у нас в гостях не засидится.
РухНС    28.05.2019, 18:00
Оценка:  -1
РухНС
У вас в Ростове точно не задержится
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