Двойное убийство в Коломые: известны жуткие подробности
Жуткое двойное убийство адвоката и его жены в Коломые получило неожиданную развязку. Убийцей оказался сам погибший адвокат. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
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Следствию удалось установить, что в ходе семейной ссоры 54-летний адвокат Михаил Петрив убил свою 56-летнюю жену из незарегистрированного оружия - гладкоствольного ружья марки "ИЖ 12".
Мужчина выстрелил женщине в живот. После того, как та умерла, адвокат спланировал поджог дома и самоубийство. Он убил себя из того же ружья в собственном кабинете. Перед этим мужчина устроил поджог своего дома.
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В доме нашли предсмертную записку адвоката, в которой он просит родных простить его за этот поступок. Записка является одним из главных вещественных доказательств.
Ранее мы сообщали, что в Коломые убили известного адвоката с женой. Детей семейства в доме не было.