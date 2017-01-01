Комитет передал в руки депутатов отставку Гройсмана
Кабмин продолжит исполнять обязанности до создания нового правительства, что бы не решила Рада .
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Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует нардепам определиться путем голосования с заявлением об отставке премьера Владимира Гройсмана. Такое решение поддержали 18 народных депутатов, передает Корреспондент.
По словам главы комитета Руслана Князевича, Гройсман намерен принять участие в заседании Рады 30 мая, на котором будет рассмотрено его заявление об отставке.
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Ранее Владимир Гройсман подал заявление об отставке и передал его в парламент.