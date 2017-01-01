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Комитет передал в руки депутатов отставку Гройсмана

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Отставку Гройсмана рассмотрел комитет
Отставку Гройсмана рассмотрел комитет
EPA/UPG

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Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует нардепам определиться путем голосования с заявлением об отставке премьера Владимира Гройсмана. Такое решение поддержали 18 народных депутатов, передает Корреспондент.

По словам главы комитета Руслана Князевича, Гройсман намерен принять участие в заседании Рады 30 мая, на котором будет рассмотрено его заявление об отставке.

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Ранее Владимир Гройсман подал заявление об отставке и передал его в парламент.

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Теги: Рада, отставка, отставка правительства, комитеты ВР, Гройсман
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