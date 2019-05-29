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В ГБР открыли уголовное дело по факту пропажи секретной информации из АП

Комментариев: 1
Из АП пропали серверы, на которых находилась секретная информация.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
facebook.com/dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента.

Об этом сообщает пресс-службы ГБР.

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Указано, что начато досудебное расследование из-за возможной потери должностными лицами АП материальных носителей секретной информации, которая является государственной тайной. 

Известно о том, что 28 мая в СМИ появилось видеообращение секретаря СНБО Александра Данилюка, который заявил о пропаже в ситуационной комнате Администрации президента серверов, содержащих секретную информацию.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия) УКУ.

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Сейчас идет следствие.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за задержки с передачей в управление резиденции “Межигорье“. 

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Теги: секретная информация, дело, иск, ГБР, уголовное произаодство, пропажа
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Комментариев (1)
П    29.05.2019, 15:17
Оценка:  0
П
Арестовать срочно. По пятерочки и на нары думать.
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