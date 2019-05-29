В ГБР открыли уголовное дело по факту пропажи секретной информации из АП
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента.
Об этом сообщает пресс-службы ГБР.
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Указано, что начато досудебное расследование из-за возможной потери должностными лицами АП материальных носителей секретной информации, которая является государственной тайной.
Известно о том, что 28 мая в СМИ появилось видеообращение секретаря СНБО Александра Данилюка, который заявил о пропаже в ситуационной комнате Администрации президента серверов, содержащих секретную информацию.
По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия) УКУ.
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Сейчас идет следствие.
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за задержки с передачей в управление резиденции “Межигорье“.