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Грозы возвращаются: погода 30 мая

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Синоптики рассказали детальнее к какой погоде готовиться .
Погода 30 мая
Погода 30 мая
meteo.gov.ua

В Украину снова вернулись дожди с грозами. Солнечная погода сохранится всего в нескольких регионах. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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В Западной Украине традиционно дожди с грозами. Температура воздуха от +16 до +21 градуса по Цельсию. Наблюдается повышенная угроза паводков.

На востоке страны солнечная погода. Осадков 30 мая не ожидается. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +32 градуса по Цельсию.

Южным регионам стоит готовиться к солнечному дню. Между тем, в Одесской области ожидаются дожди с грозами. Воздух прогреется от +25 до +31 градуса.

Северным регионам 30 мая обещают дожди с грозами. На улице от 26 до 28 градусов со знаком плюса.

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Центральной Украине синоптики прогнозируют достаточно разную погоду. Левому берегу Днепра советуют брать на работу зонтики, а правому - панамки. Температура воздуха колеблется в пределах +25…+31 градус по Цельсию.

В столице дожди с грозами. Воздух прогреется от +25…+27 градусов.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на лето. Июнь в Украине будет дождливым и теплым. Июль, по словам синоптика, будет жарким, а в августе температура составит всего +20...+22 градуса.

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Теги: погода, синоптики, весна, лето, осадки
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