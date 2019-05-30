Стали известны имена погибших при крушении вертолета Ми-8 под Ровно
В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили имена четырех военнослужащих, погибших при крушении вертолета на Ровенщине.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.
Среди погибших:
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командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;
летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;
бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;
бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.
Напомним, в Ровенской области 29 мая во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-8 Сухопутных войск ВСУ, четыре члена экипажа погибли.
После трагедии президент Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.