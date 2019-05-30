Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стали известны имена погибших при крушении вертолета Ми-8 под Ровно

Комментариев: 2
На месте падения вертолета работает комиссия.
Все члены экипажапогибли
Все члены экипажапогибли
facebook.com/UkrainianLandForces

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили имена четырех военнослужащих, погибших при крушении вертолета на Ровенщине.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.

Среди погибших:

Читай также: Катер с туристами затонул в Будапеште: есть жертвы

командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;

летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;

бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;

бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.

Напомним, в Ровенской области 29 мая во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-8 Сухопутных войск ВСУ, четыре члена экипажа погибли.

После трагедии президент Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

Поделись:
Теги: авария, крушение, вертолет, ВСУ, военные, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    30.05.2019, 12:09
Оценка:  -1
Boxerogos
Алкоголь вреден не только на земле,но и на небе!
LifeStriker    30.05.2019, 11:22
Оценка:  +3
LifeStriker
Слава героям, вечная память...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь