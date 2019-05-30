Вятрович назвал условие, при котором он пойдет в политику

Владимир Вятрович поделился планами на будущее.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не исключает, что со сменой власти он потеряет свою должность. Поэтому чиновник поделился планами на будущее. Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook.

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Вятрович заявил, что его нынешняя должность - это хороший инструмент реализации нашего видения политики национальной памяти как прививка от рецидивов тоталитаризма.

Он также отметил, что готов пойти в политику, но при одном условии.

Вряд ли новое правительство оставит этот инструмент. А я точно останусь. И дальше буду заниматься тем же. Ведь делал это и до того, как возглавил Институт. В случае необходимости пойти в политику, чтобы отстаивать национальные интересы европейской, а не постсоветской Украины, готов и к этому инструменту, - заявил Вятрович.

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Чиновник поблагодарил всех, кто поддерживает его принципы, позицию и приоритеты.

Напомним, Зеленский должен присягнуть на верность националистам. Также Вятрович назвал риски потери доверия среди националистов по отношению к Зеленскому.