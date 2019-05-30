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Вятрович назвал условие, при котором он пойдет в политику

Комментариев: 10
Владимир Вятрович поделился планами на будущее.
Вятрович раздумывает о политике
Вятрович раздумывает о политике
facebook.com/volodymyr.viatrovych

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не исключает, что со сменой власти он потеряет свою должность. Поэтому чиновник поделился планами на будущее. Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook.

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Вятрович заявил, что его нынешняя должность - это хороший инструмент реализации нашего видения политики национальной памяти как прививка от рецидивов тоталитаризма.

Он также отметил, что готов пойти в политику, но при одном условии.

Вряд ли новое правительство оставит этот инструмент. А я точно останусь. И дальше буду заниматься тем же. Ведь делал это и до того, как возглавил Институт. В случае необходимости пойти в политику, чтобы отстаивать национальные интересы европейской, а не постсоветской Украины, готов и к этому инструменту, - заявил Вятрович.

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Чиновник поблагодарил всех, кто поддерживает его принципы, позицию и приоритеты.

Напомним, Зеленский должен присягнуть на верность националистам. Также Вятрович назвал риски потери доверия среди националистов по отношению к Зеленскому.

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Теги: Вятрович, политика, планы, условие
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Комментариев (10)
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Пассажир    30.05.2019, 13:52
Оценка:  +4
Пассажир
Этот рагуль может пойти только на ЙУХ!!!
ParisMA    30.05.2019, 13:52
Оценка:  +3
ParisMA
Вятрович: отстаивать национальные интересы европейской, а не постсоветской Украины, а в это время .....в соседней темке ?)
*****Под Днепром толпа школьниц избила учениц другой школы***
tytvse    30.05.2019, 13:42
Оценка:  +7
tytvse
Лучше бы он поделился на кусочки в полиэтиленовых кульках...
Coюзник    30.05.2019, 13:40
Оценка:  -4
Coюзник
Дорогие россияне заткнитесь пожалуйста У Вас на России тоже десятками переименовывали города и ничего ... у Вас в Думе Жириновский пел "Боже царя храни" ... а националистов на России просто тьма.

Нет им недает покоя "Шо ж там у хохлов"???
ТТ69    30.05.2019, 13:28
Оценка:  +7
ТТ69
пойдет оно на ..... и без всяких условий
MNI1957    30.05.2019, 13:17
Оценка:  +10
MNI1957
Люди!скажите,он дурак,или приворяется?
Миротворение    30.05.2019, 13:47
Оценка:  +4
Миротворение
Он генетически дурак.Западенское близкородственное скрещивание..Не лечится.
РухНС    30.05.2019, 13:48
Оценка:  +4
РухНС
у него справка, как и у многих в окружении потроха
Я_Христос    30.05.2019, 13:17
Оценка:  +7
Я_Христос
Е*нутый. Пропагандирует фашистов и при этом говорит о "европейской Украине". Считает, что нельзя спрашивать мнение людей, и навязывает им "правильных" героев и названия их же городов, но при этом рассказывает о "прививке от тоталитаризма".
Я_Христос    30.05.2019, 13:18
Оценка:  +8
Я_Христос
Для него наверное и СС - либералы и демократы потому что совок плохой. У человека каша в голове.
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