Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Арсенал в Балаклее подорвали по личному приказу Порошенко - Савченко

Комментариев: 32
По словам нардепа, она находилась в Балаклее в тот момент, когда начались взрывы и пообщалась с очевидцами.
Савченко утверждает, что боеприпасы были разворованы, потому устроили пожар
Савченко утверждает, что боеприпасы были разворованы, потому устроили пожар
скриншот видео

Читай также: На те же грабли: Взрывы на складах в Украине

Арсенал Вооруженных сил Украины в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила внефракционный нардеп Надежда Савченко.

“На самом деле подрыв был изнутри, сделано это было военнослужащими ВСУ “Сармат“ (21-й отдельный мотопехотный батальон – ред.). Об этом знает Матиос (главный военный прокурор - ред.), об этом знает Луценко, потому что это было сделано по личному приказу Порошенко“, - заявила Савченко.

По словам нардепа, она находилась в Балаклее в тот момент, когда начались взрывы, а также смогла пообщаться с очевидцами произошедшего.

“Подходило время отчета и проверки боескладов, их боевой готовности. Подходило время, и уже нельзя было подделать (отчетность – ред.). Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнеров, то есть уже не могли подделать. Не было бы того, чем потом это крыть“, - заключила Савченко.

Читай также: Взрыв на складе боеприпасов в Ичне: известны новые подробности

Напомним, что пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области случился в ночь на 23 марта 2017 года. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще пятеро пострадали.

В том же году произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов на военных складах в Калиновке Винницкой области. Последний подобный случай произошел в октябре 2018 года. Тогда детонация боеприпасов и пожар произошли на военном складе в Черниговской области.

Как сообщалось в мае 2018 года пожар в Балаклее расследовали как халатность.

Разрывы боеприпасов в Балаклее были слышны на подъезде к городу, а перекрытие расположили у самого поворота на арсенал. 

Поделись:
Теги: боеприпасы, пожар, взрывы, арсенал, Савченко, Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (32)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    31.05.2019, 10:53
Оценка:  0
Letohradek
После оглашения этого факта, команда Зэбилов должна ее назначить, не ниже чем министром обороны!
Woodbrother    31.05.2019, 10:58
Оценка:  +1
Woodbrother
Педералисимусом , но на россии
Колишній-східняк    31.05.2019, 10:49
Оценка:  +4
Колишній-східняк
ой, надюшка, на случайно ты там "случайно" оказалась...
Woodbrother    31.05.2019, 10:58
Оценка:  +2
Woodbrother
Как то ночью отряд ФСБ подошел
К Балаклее где много снарядов
Он Надюху с взрывчаткой отправил вперед
А она то дуреха и рада.

Ты метни взрывпакет там где ящиков склад
Рубан сзади тебя подстрахует
Опосля все на Петю вали не в попад
И народ за тебя голосует .
PINKIPAU    31.05.2019, 10:46
Оценка:  +4
PINKIPAU
Ипанутая баба.
zheka-yakob    31.05.2019, 10:47
Оценка:  -2
zheka-yakob
герой украины
Woodbrother    31.05.2019, 10:50
Оценка:  0
Woodbrother
По ходотайству Воны.
Peyot    31.05.2019, 10:41
Оценка:  +3
Peyot
Упротоая руским миром агентесса кремля которая планировала терак в Раду расказывает что она с другими агентами фсб находились в балаклее когда начались взрывы. Но виноват в этом Порох))))) Ну теперьв се понятно)))))
Woodbrother    31.05.2019, 10:43
Оценка:  +2
Woodbrother
Гадя сама себя сдала. Тупая потому что.
zheka-yakob    31.05.2019, 10:45
Оценка:  -2
zheka-yakob
У тебя, рагульская налава, есть возможность с ней встретиться и все сказать в глаза. Только уверен, она тебе рат разорвёт...от уха до уха))))
zheka-yakob    31.05.2019, 10:45
Оценка:  -4
zheka-yakob
Там ошибка....рагульская шалава
Woodbrother    31.05.2019, 10:47
Оценка:  0
Woodbrother
Гадя не воин, гадя -гадит и все.
dukeOd    31.05.2019, 10:40
Оценка:  0
dukeOd
Эти твари ребрендингнулись и снова лезут в Раду...слово за народом...
Woodbrother    31.05.2019, 10:41
Оценка:  +1
Woodbrother
И вы тварь все так же воняете из на россии.
Peyot    31.05.2019, 10:41
Оценка:  +1
Peyot
Гадя Медведчук легко может пройти через Зекоманду или другу пропутинскую партию!
dukeOd    31.05.2019, 10:38
Оценка:  -3
dukeOd
Даже сложно удивиться..после 5 лет ато..и после происходящего в Украине
Эти мрази не гнушались ничем
Woodbrother    31.05.2019, 10:42
Оценка:  0
Woodbrother
И вы тварь все так же воняете из на россии. Пока вы тут гадите в Украине, вашу рассею рвут на куски все кому не лень.
Антибес    31.05.2019, 10:38
Оценка:  -4
Антибес
Потроха-на кол!
Woodbrother    31.05.2019, 10:37
Оценка:  +1
Woodbrother
Она там только с Рубаном находилась, или еще кто из ФСБшников был ?
foster12    31.05.2019, 10:29
Оценка:  +4
foster12
Она ё@нутая....
designandrey65    31.05.2019, 10:34
Оценка:  -3
designandrey65
А ты?
zheka-yakob    31.05.2019, 10:39
Оценка:  -6
zheka-yakob
Готовься, кастрюлеголовый, информационное похмелье у тебя и тебе подобных, будет тяжелое....скоро узнаешь кто стрелял на майдане, кто людей сжигал в Одессе, кто оружие и боеприпасы поставлял на Донбасс (потом взрывая склады, следы заметал), узнаешь, кугутёнышь, что армии РФ на Донбассе небыло и т.д.
Woodbrother    31.05.2019, 10:49
Оценка:  0
Woodbrother
Это только для лаптей тамбовских шаллык по Одесски - это трагедия. Хотели рассиане разграбить Одессу, устроив там поганый русский мир, но не получилось. Дали одесситы достойный отпор рассейской мрази.
zheka-yakob    31.05.2019, 10:52
Оценка:  -4
zheka-yakob
Кобыла вислозадая, сиди в своих черновцах и не лезь в Одессу
Woodbrother    31.05.2019, 11:00
Оценка:  0
Woodbrother
zheka-yakob - это вы на своем тамбове вонючем одесситу советуете ?
zheka-yakob    31.05.2019, 11:04
Оценка:  -2
zheka-yakob
Что, рагульская шваль, теперь моешь унитазы в Одессе?
Woodbrother    31.05.2019, 11:07
Оценка:  -2
Woodbrother
zheka-yakob - мечта об унитазе не дает вам спокойно жить на тамбове. оставте эти бесплодные идеи. Удел рассейских холопов - всю жизнь ходить на дырку в полу. Даже если вам удастся украсть унитаз на окупированных территориях, все равно вам его некуда подключить. Нет на тамбове канализации .
zheka-yakob    31.05.2019, 11:10
Оценка:  -1
zheka-yakob
Главное ты не оспариваешь что являешься мойщицей унитазов)))
Woodbrother    31.05.2019, 11:12
Оценка:  -2
Woodbrother
zheka-yakob- судя по тексту , вам уже пора на великую российскую дырку в полу. Вас переполняет русская культурка
zheka-yakob    31.05.2019, 11:15
Оценка:  -2
zheka-yakob
Ок, я тебя обязательно трудоустрою в Тамбов...будешь дырки мыть. )))
Woodbrother    31.05.2019, 11:20
Оценка:  -1
Woodbrother
zheka-yakob - вы не умный человек с больным самомнением.
zheka-yakob    31.05.2019, 11:24
Оценка:  -1
zheka-yakob
Зная твою б лядскую натуру (по коментам конечно), ты не успокоишься пока твой тупой комент не будет последним в разговоре. Ну так вот, лошадь...я тебе уступаю...пиши последней))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь