Порошенко заявил, что идет брать власть

Порошенко отметил, что даст отпор всем действиям, которые будут противоречить курсу его партии.

Лидер партии “Европейская солидарность“ Петр Порошенко сообщил о целях партии на досрочных парламентских выборах, передают Вести.

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Порошенко отметил, что все действия, которые противоречат курсу на разрыв отношений с Россией или на укрепление украинской идентичности, получат “решительный отпор“. Именно для этого, по словам, Порошенко, он и идет со своей партией на выборы.

Кроме того, бывший президент Украины подчеркнул, что идет не в оппозицию к Владимиру Зеленскому, а брать власть.

Напомним, в пятницу, 31 мая, в Киеве проходит съезд партии “Европейская солидарность“ Петра Порошенко. Съезд проходит в Мыстецком аресенале. Известно, что лидер партии Петр Порошенко приехал со своей супругой Мариной. В съезде принимают участие Ирина Геращенко, Андрей Парубий, Геннадий Москаль и другие.

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Также мы писали о том, что пятого президента Петра Порошенко избрали председателем партии “Европейская солидарность“.