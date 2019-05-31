Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко заявил, что идет брать власть

Комментариев: 12
Порошенко отметил, что даст отпор всем действиям, которые будут противоречить курсу его партии.
Порошенко заявил, что идет брать власть
Порошенко заявил, что идет брать власть
facebook.com/petroporoshenko facebook.com/O.Liashko

Лидер партии “Европейская солидарность“ Петр Порошенко сообщил о целях партии на досрочных парламентских выборах, передают Вести.

Читай также: Печенье и конфеты Рошен: чем угощали участников съезда партии Порошенко

Порошенко отметил, что все действия, которые противоречат курсу на разрыв отношений с Россией или на укрепление украинской идентичности, получат “решительный отпор“. Именно для этого, по словам, Порошенко, он и идет со своей партией на выборы.

Кроме того, бывший президент Украины подчеркнул, что идет не в оппозицию к Владимиру Зеленскому, а брать власть.

Напомним, в пятницу, 31 мая, в Киеве проходит съезд партии “Европейская солидарность“ Петра Порошенко. Съезд проходит в Мыстецком аресенале. Известно, что лидер партии Петр Порошенко приехал со своей супругой Мариной. В съезде принимают участие Ирина Геращенко, Андрей Парубий, Геннадий Москаль и другие. 

Читай также: “Чуваки и чувихи“ и “заработок на войне“: Порошенко выступил на съезде “ЕС“

Также мы писали о том, что пятого президента Петра Порошенко избрали председателем партии “Европейская солидарность“.

Поделись:
Теги: Порошенко, съезд, партия, власть, выборы, политика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
farfalle    31.05.2019, 17:27
Оценка:  0
farfalle
Совсем с катушек слетел. Усыпите его штоли
Катилин    31.05.2019, 17:01
Оценка:  +1
Катилин
Посадят Петра скоро, и правильно сделают))
Letohradek    31.05.2019, 17:12
Оценка:  -2
Letohradek
Скорее, тебя на бутылку Догавкаешься
Woodbrother    31.05.2019, 17:00
Оценка:  -3
Woodbrother
25% стойкого электората Пороха поддержат . Нельзя допустить, что бы клоуны угробили страну.
Катилин    31.05.2019, 17:01
Оценка:  0
Катилин
Переворот меньшин в 2014 уже видели, посмотрели к чему это привело - идите нахер.
Ruspidor    31.05.2019, 16:57
Оценка:  +1
Ruspidor
Что идет? Брать в рот? На xyй? Тю, дебил, там же место занято, на нем лАжко уже крутится...
Vladimirovich198    31.05.2019, 16:51
Оценка:  +3
Vladimirovich198
Свиней от корыта гонят, а они пищаааат!!!
MNI1957    31.05.2019, 16:50
Оценка:  -4
MNI1957
уже пора,гронуть
bertal    31.05.2019, 17:18
Оценка:  0
bertal
ни в коем случае, он должен сидеть в тюрьме со всеми своими родственниками в пример будущему поколению, как Чауческу в Румынии
Meritus    31.05.2019, 16:49
Оценка:  +1
Meritus
Хто баригу заспокоїть на нарах або
Woodbrother    31.05.2019, 16:59
Оценка:  -2
Woodbrother
Щось ви не дуже чемно про дядю Беню. Він зараз при владі !
farfalle    31.05.2019, 17:27
Оценка:  -1
farfalle
Сосешь Петьке-то?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь