Чем схожи и чем отличаются Порошенко и Зеленский: Глава МИД Польши поделился наблюдениями

Чапутович уверен, что направление международной политики Украины останется проевропейским .

Чапутович имеет недавний опыт общения и с действующим, и с прошлым президентом Украины uazmi.net

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович убежден, что Зеленский сохранит прозападный внешнеполитический курс Украины.

Об этом он заявил после встречи с Зеленским в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос “Европейской правды“.

Чапутович подчеркнул, что имеет недавний опыт общения и с действующим, и с прошлым президентом Украины.

“За последние шесть месяцев я дважды виделся с президентом Порошенко и дважды президентом Зеленским“, - напомнил он.

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“У них разный стиль поведения. Конечно, они отличаются физически. Но политика остается той же - с проевропейская политика, они оба стремятся улучшить украинский уровень жизни, а также разрешить конфликт на Донбассе“, - министр.

Яцек Чапутович отдельно подчеркнул, что он уверен в ориентации Зеленского на Запад.

“Главное направление международной политики безусловно останется прежним - проевропейским, прозападным“, - заявил он.

Как сообщалось 31 мая, Рудольф Джулиани назвал Порошенко “крестным отцом”.