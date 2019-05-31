Чем схожи и чем отличаются Порошенко и Зеленский: Глава МИД Польши поделился наблюдениями
Читай также: “Шок, очень много работы“:Зеленский описал первые дни президентства
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович убежден, что Зеленский сохранит прозападный внешнеполитический курс Украины.
Об этом он заявил после встречи с Зеленским в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос “Европейской правды“.
Чапутович подчеркнул, что имеет недавний опыт общения и с действующим, и с прошлым президентом Украины.
“За последние шесть месяцев я дважды виделся с президентом Порошенко и дважды президентом Зеленским“, - напомнил он.
Читай также: Китайцы продают футболки, чашки и чехлы с Зеленским
“У них разный стиль поведения. Конечно, они отличаются физически. Но политика остается той же - с проевропейская политика, они оба стремятся улучшить украинский уровень жизни, а также разрешить конфликт на Донбассе“, - министр.
Яцек Чапутович отдельно подчеркнул, что он уверен в ориентации Зеленского на Запад.
“Главное направление международной политики безусловно останется прежним - проевропейским, прозападным“, - заявил он.
Как сообщалось 31 мая, Рудольф Джулиани назвал Порошенко “крестным отцом”.