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Джулиани назвал Порошенко “крестным отцом”

Комментариев: 2
Советник Трампа раскрыл тайну увольнения экс-генпрокурора Шокина.
Джулиани расскрыл тайны Байдена и Порошенко
Джулиани расскрыл тайны Байдена и Порошенко
EPA/UPG

Рудольф Джулиани публично рассказал о сговоре экс-президента Украины и Джо Байдена. По его словам, Байден требовал уволить экс-генпрокурора взамен на гарантии по кредиту МВФ. Об этом Джулиани рассказал в интервью для The Daily Beast.

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Советник Трампа рассказал, что Виктора Шокина уволили именно по приказу Байдена. Порошенко за эту услугу получил кредит МВФ для страны.

Порошенко, по словам Джулиани, был даже крестным отцом ребят Байдена, - передает издание.

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Советник Трампа подчеркнул, что кредит МВФ в данном случае стал взяткой, которую бывший президент Украины Петр Порошенко получил в результате увольнения бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.

И, кстати, когда он (Порошенко - ред.) взял деньги для Украины, мы называем это, по всем законам, подкупом! - заявил Рудольф Джулиани.

Напомним, у Трампа официально считают, что Сытник работал против них. По мнению Джулиани, антикоррупционная инфраструктура, созданная с помощью США, должна быть реформирована. Ею занималась уже бывший посол США в Украине Мари Йованович.

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Теги: Джулиани, Байден, Порошенко, МВФ, Шокин
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Комментариев (5)
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Woodbrother    31.05.2019, 11:23
Оценка:  0
Woodbrother
Порошенко получил для страны выгодный кредит под пару процентов. Это прекрасно.
Колорад    31.05.2019, 11:18
Оценка:  -2
Колорад
Порошенко - мерзкий барыга. Прикриваючись проукраїнськими гаслами це чмо грабувало Україну. Ганьба!
Woodbrother    31.05.2019, 11:24
Оценка:  -1
Woodbrother
И что он украл ? Хоть один факт в студию !
zheka-yakob    31.05.2019, 11:11
Оценка:  -1
zheka-yakob
А некоторые уверенны что украина независимая страна))))
Woodbrother    31.05.2019, 11:25
Оценка:  0
Woodbrother
Хотела россия продать С-400 Ирану. Но позвонил товарисч Джозеф из Вашингтона, и россия больше ничего не хочет. А лапти все думают что на россия - суверенная страна.
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