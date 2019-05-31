Джулиани назвал Порошенко “крестным отцом”

Советник Трампа раскрыл тайну увольнения экс-генпрокурора Шокина.

Рудольф Джулиани публично рассказал о сговоре экс-президента Украины и Джо Байдена. По его словам, Байден требовал уволить экс-генпрокурора взамен на гарантии по кредиту МВФ. Об этом Джулиани рассказал в интервью для The Daily Beast.

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Советник Трампа рассказал, что Виктора Шокина уволили именно по приказу Байдена. Порошенко за эту услугу получил кредит МВФ для страны.

Порошенко, по словам Джулиани, был даже крестным отцом ребят Байдена, - передает издание.

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Советник Трампа подчеркнул, что кредит МВФ в данном случае стал взяткой, которую бывший президент Украины Петр Порошенко получил в результате увольнения бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.

И, кстати, когда он (Порошенко - ред.) взял деньги для Украины, мы называем это, по всем законам, подкупом! - заявил Рудольф Джулиани.

Напомним, у Трампа официально считают, что Сытник работал против них. По мнению Джулиани, антикоррупционная инфраструктура, созданная с помощью США, должна быть реформирована. Ею занималась уже бывший посол США в Украине Мари Йованович.