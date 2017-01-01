В АП пообещали опубликовать аудиозапись стенограммы

В Администрации президента утверждают, что не редактировали стенограмму, а лидеры фракций нагло врут.

В Администрации президента Украины заявили, что опубликованная стенограмма встречи Владимира Зеленского и лидеров фракций не редактировалась.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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В АП пообещали, что в случае, если депутаты и дальше будут обманывать и утверждать, что стенограмму цензурировали, то общественности предъявят аудиозапись.

Кроме того, представители Администрации утверждают, что большинство участников встречи “на словах были за открытые списки, но при этом говорили, что шансов принять избирательный кодекс (как раз с открытыми списками) - ноль“.

Таким образом, депутаты готовы были поддерживать закрытые списки “без мажоритарки“, но в итоге остались и закрытые списки, и мажоритарка.

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В АП считают, что лидеры фракций и руководство Рады, судя по такой позиции, даже не хотели сделать первый шаг в борьбе с коррупцией.

Напомним, вечером 30 мая Администрация президента выложила стенограмму встречи лидеров фракций парламента с президентом.

Позже Парубий заявил, что стенограмма встречи глав фракций в АП “перекрученная”.