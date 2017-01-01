И дождь, и солнце: чем порадует первый день лета
1 июня в Украине наконец-то закончились грозы и шквалы. Между тем, некоторым регионам стоит готовиться к дождю, сообщили в Укргидрометцентре.
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На западе Украины наконец-то закончились затяжные дожди с грозами. Синоптики обещают теплый уже летний день. Между тем, в некоторых областях ожидаются обильные дожди. Температура воздуха +21…+25 градусов по Цельсию.
На востоке продолжается жаркое лето. На улице +24…+32 градуса. В Харькове и Сумах ожидаются осадки в виде дождя.
Южным регионам частично обещают хорошую погоду. В Одессе и Николаеве - дожди. Воздух прогреется от +29 до +33 градусов.
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На севере Украины ожидаются дожди. Температура воздуха колеблется в пределах +25…+27 градусов.
В Центральной Украине дожди на протяжении дня, местами солнечно. Столбик термометра поднимется до отметки +32 градуса.
В Киеве синоптики прогнозируют дожди. Воздух прогреется от +25 до +27 градусов по Цельсию.
Напомним, Австралию засыпает снегом. На юго-востоке Австралии бушует снежная буря. Местами снежный покров уже достигает 60 см.