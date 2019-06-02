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Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

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По словам бывшего губернатора Одесской области, у экс-президента Украины отсутствует чувство юмора.
Саакашвили обижен на Порошенко
Саакашвили обижен на Порошенко


Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили в эфире 1+1 рассказал, что считает экс-президента Петра Порошенко человеком без чувства юмора, и подчеркнул, что обижен на него.

"Я обижен на Порошенко. Потому что с ним у меня были личные отношения, и Порошенко мне много чего обещал. Полномочия, финансирование, дорогу Одесса – Рени, центр административных услуг, открытое таможенное пространство, новых людей, изменить законодательство. Он мне соврал", – заявил Саакашвили.

По словам политика, Порошенко также страдает от комплексов. "Он настаивал, чтобы я был с ним на "вы", ибо он президент. А я всю жизнь был с ним на "ты". Это реально комплекс человека", – отметил экс-глава Одесской ОГА.

На вопрос журналистов о том, есть у Порошенко чувство юмора, Саакашвили ответил: "Нет".

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого он лишился в 2017 году. Политик вернулся в Киев и заявил, что будет помогать украинцам строить новую страну.

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Теги: Саакашвили, обида, Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    02.06.2019, 23:46
Оценка:  0
Ruspidor
Да какое там чувство юмора, у него совести нет! Мразь потроховская, на вилы!
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