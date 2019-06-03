Баканов призвал СМИ помочь Зеленскому побороть "крышевальников"

Президент считает, что журналисты могли бы помочь вывести бизнес из тени, не оглядываясь на фамилии.

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Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал задачи СБУ от президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина.

Также он пригласил журналистов к сотрудничеству. “Приглашаю журналистов-расследователей к сотрудничеству с СБУ... Зеленский поставил задачу победить коррупцию. Больше не будет крышевальников“, - заявил Баканов.

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“Наша главная задача - вывести теневой бизнес из тени. Не будем оглядываться на фамилии“, - заявил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности замглавы СБУ.