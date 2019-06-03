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К Зеленскому в АП тайно ездит Пинчук - СМИ

Комментариев: 7
Машину Пинчука несколько раз замечали журналисты у боковых ворот АП.
К Зеленскому в АП часто ездит Пинчук
К Зеленскому в АП часто ездит Пинчук
radiosvoboda.org

В пятницу, 31 мая, Виктор Пинчук тайно посетил Администрацию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщают журналисты “Схемы:коррупция в деталях“.

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Известно, что около 19:00 31 мая автомобиль Пинчука заехал со стороны боковых ворот АП, возле которых уже ждала машина-сопровождение.

Кроме того, ранее, 28 мая, автомобиль Пинчука и машина охраны бывшего президента Леонида Кучмы также была замечена у ворот АП.

Журналисты отправили запрос на имя президента с просьбой разъяснить данную ситуацию.

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Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский по время встречи с членами украинской делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе представил нового главу украинской делегации - экс-президента Леонида Кучму. В АП считают, что в 2014-2018 годам бывшему президенту удалось добиться значительных результатов.

А лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук признался, что около двух лет назад по телефону контактировал с действующим президентом Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским.

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Теги: Зеленский, Пинчук, тайна, машина, АП, автомобиль
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Комментариев (8)
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Nikolas_Adver    03.06.2019, 16:32
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
бандеровские твари, вы действительно верите, что вы у власти останетесь и будете на что-то влиять? вам после революции чуток власти дали, потом фашисты немножко дали порулить в 41-44, потом вас из всех щелей выскребали, как вшей. и сейчас вам немного удалось у власти побыть.
Nikolas_Adver    03.06.2019, 16:34
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
но будет как всегда-вас, ублюдков, опять будут давить. не забывайте историю, и не будьте такими борзыми. ваше место всегда или в яме расстрельной, или возле параши.
Дверьмнезапили    03.06.2019, 16:47
Оценка:  +1
Дверьмнезапили
Чего раскукарекался , петушара ?
Letohradek    03.06.2019, 16:03
Оценка:  -1
Letohradek
А как же обещанная борьба с коррупцией? Алё, зэ-pidorы, вам слово!
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 16:13
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
мб Пинчук ездит к Зеленскому "бороться"?
Peyot    03.06.2019, 16:15
Оценка:  -3
Peyot
Пинчук просто договаривается как будут взаимодействовать шестерки каломойского "слуга урода" и шетсерки пинчука/кучмы - "голос славика"
Peyot    03.06.2019, 16:13
Оценка:  +1
Peyot
Тебе здесь только кремелботы сейчас ответят те кто голосовал за зеленского сейчас сидят на бутылке перед 1+1 и смотрят как хорошо им теперь живется!
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 16:16
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Когда вопрос стоит чему верить своим глазам или телевизору - выбор очевиден!
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