К Зеленскому в АП тайно ездит Пинчук - СМИ

Машину Пинчука несколько раз замечали журналисты у боковых ворот АП.

К Зеленскому в АП часто ездит Пинчук radiosvoboda.org

В пятницу, 31 мая, Виктор Пинчук тайно посетил Администрацию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщают журналисты “Схемы:коррупция в деталях“.

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Известно, что около 19:00 31 мая автомобиль Пинчука заехал со стороны боковых ворот АП, возле которых уже ждала машина-сопровождение.

Кроме того, ранее, 28 мая, автомобиль Пинчука и машина охраны бывшего президента Леонида Кучмы также была замечена у ворот АП.

Журналисты отправили запрос на имя президента с просьбой разъяснить данную ситуацию.

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Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский по время встречи с членами украинской делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе представил нового главу украинской делегации - экс-президента Леонида Кучму. В АП считают, что в 2014-2018 годам бывшему президенту удалось добиться значительных результатов.

А лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук признался, что около двух лет назад по телефону контактировал с действующим президентом Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским.