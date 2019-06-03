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На брифинг Зеленского не попало 50 журналистов

Комментариев: 7
Президент в последний момент изменил правила игры.
Журналисты просто не успели зайти в здание
Журналисты просто не успели зайти в здание
facebook.com/profile.php?id=100005140020804

На брифинг президента Украины, который проходил сегодня в 13:00, не удалось попасть около 50 журналистам. Об этом сообщают Українські новини с места события.

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Представителей медиа предварительно предупредили, что брифинг Зеленского и Кучмы начнется в 13:00 на крыльце АП без предварительной аккредитации. Между тем, в 12:50 охрана попросила становиться в очередь для личностной проверки.

Зеленский начал брифинг по плану в 13:00. Между тем, журналисты еще не успели войти в здание АП.

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Охрана отбирала у представителей медиа даже телефоны, несмотря на то, что для многих журналистов это основной инструмент.

Брифинг закончился, а в очереди стояло около 50 журналистов, которые так и не успели попасть на это мероприятие.

Тот случай, когда хочется аплодировать. По неизвестным причинам брифинг Зеленского и Кучмы перенесли с крыльца в здание Администрации президента. И пока журналистов переписывали, брифинг закончился. Браво! А зачем отвечать на вопросы журналистов? - написала журналистка в Facebook.

Напомним, Кучма с подачи Зеленского возглавил переговоры в Минске. В АП считают, что в 2014-2018 годам бывшему президенту удалось добиться значительных результатов.

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Теги: брифинг Зеленского, АП, журналисты, скандал, аккредитация
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Комментариев (7)
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PINKIPAU    03.06.2019, 16:17
Оценка:  +4
PINKIPAU
На улицах народ злой. Молчат пока. Сами же выбрали. Улучшений моментальных нет. Они думали, за них будет работать лысый из квартала-не выходит. Коммунальные платежи как при коммунистах-тоже это не произошло. Пойдут голосовать, не за слугу (олигарха) народа.
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 16:11
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Остальным связали руки и заклеили рот...
П    03.06.2019, 16:10
Оценка:  -5
П
Ну, если у нас любой блогер считает себя журналистом...
Peyot    03.06.2019, 16:00
Оценка:  +2
Peyot
Это фигня. В "конец эпохи бедности" не попадет 99,9% из 73% избирателей ЗЕКОманды!
ВосставшийИзБана    03.06.2019, 15:57
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
"Ловкость рук и никакого мошенства."
PINKIPAU    03.06.2019, 15:48
Оценка:  +5
PINKIPAU
Браво((((((.
ВосставшийИзБана    03.06.2019, 15:58
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Чисто по еврейски.
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