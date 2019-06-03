На брифинг Зеленского не попало 50 журналистов

Президент в последний момент изменил правила игры.

Журналисты просто не успели зайти в здание facebook.com/profile.php?id=100005140020804

На брифинг президента Украины, который проходил сегодня в 13:00, не удалось попасть около 50 журналистам. Об этом сообщают Українські новини с места события.

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Представителей медиа предварительно предупредили, что брифинг Зеленского и Кучмы начнется в 13:00 на крыльце АП без предварительной аккредитации. Между тем, в 12:50 охрана попросила становиться в очередь для личностной проверки.

Зеленский начал брифинг по плану в 13:00. Между тем, журналисты еще не успели войти в здание АП.

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Охрана отбирала у представителей медиа даже телефоны, несмотря на то, что для многих журналистов это основной инструмент.

Брифинг закончился, а в очереди стояло около 50 журналистов, которые так и не успели попасть на это мероприятие.

Тот случай, когда хочется аплодировать. По неизвестным причинам брифинг Зеленского и Кучмы перенесли с крыльца в здание Администрации президента. И пока журналистов переписывали, брифинг закончился. Браво! А зачем отвечать на вопросы журналистов? - написала журналистка в Facebook.

Напомним, Кучма с подачи Зеленского возглавил переговоры в Минске. В АП считают, что в 2014-2018 годам бывшему президенту удалось добиться значительных результатов.