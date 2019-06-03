Санкции ЕС против РФ могут продлить до лета 2020 года
Так Россию хотят наказать за аннексию украинских Крыма и Севастополя.
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В Еврокомиссии предлагают продлить санкции в отношении России до лета 2020 года. Об этом идет речь во внутреннем документе ЕС, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В частности, такоим образом Россию предлагают наказать за присоединение Крыма и Севастополя, причем санкции планируется продлить до 23 июня 2020 года.
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ЕС “не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя“, подчеркивают в Еврокомиссии.
Напомним, сегодня суд в ООН должен выслушать аргументы России против Украины в деле о нарушении РФ международного права.
СДЕЛАЙТЕ ЭТИ САНКЦИИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ И УГОМОНИТЕСЬ , ТЕМ БОЛЕЕ , ЧТО РОССИЯ НИКОГДА НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ КРЫМА , А ЕС И АМЕРИКОСЫ НЕ ПРИЗНАЮТ КРЫМ РОССИЙСКИМ !
ИЛИ ВСЁ ТАКИ ПРИЗНАЮТ ? ))))))