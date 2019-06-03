Санкции ЕС против РФ могут продлить до лета 2020 года

Так Россию хотят наказать за аннексию украинских Крыма и Севастополя.

ЕС может еще на год продлить санкции против РФ EPA/UPG

Читай также: Суд ООН сегодня обнародует на сайте Украинской меморандум

В Еврокомиссии предлагают продлить санкции в отношении России до лета 2020 года. Об этом идет речь во внутреннем документе ЕС, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, такоим образом Россию предлагают наказать за присоединение Крыма и Севастополя, причем санкции планируется продлить до 23 июня 2020 года.

Читай также: В МИД рассказали, что суд ООН может быть опасным для Украины

ЕС “не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя“, подчеркивают в Еврокомиссии.

Напомним, сегодня суд в ООН должен выслушать аргументы России против Украины в деле о нарушении РФ международного права.