Под Киевом авто сбило женщину с детьми на пешеходном переходе

Под колесами автомобиля оказалась сотрудница больницы вместе с двумя малолетними внучками.

Авто сбило женщину с детьми на переходе rian.com.ua

В городе Вышгород Киевской области водитель Kia Cerato на пешеходном переходе сбил женщину с двумя детьми. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает УНН.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Шолуденко.

Как сообщили очевидцы, пострадавшая - сотрудница Вышгородской больницы, а вместе с ней были ее внучки - восьми и четырех лет.

Сложные травмы получила женщина, ранена и младшая из девочек.

Очевидцы вызвали скорую, которая прибыла на место через семь минут. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, накануне сообщалось, что в Киеве такси врезалось в кафе. А несколькими днями ранее под Хмельницким в ДТП погибли три человека.

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