Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Киевом авто сбило женщину с детьми на пешеходном переходе

Комментариев: 0
Под колесами автомобиля оказалась сотрудница больницы вместе с двумя малолетними внучками.
Авто сбило женщину с детьми на переходе
Авто сбило женщину с детьми на переходе
rian.com.ua

В городе Вышгород Киевской области водитель Kia Cerato на пешеходном переходе сбил женщину с двумя детьми. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает УНН.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Шолуденко.

Как сообщили очевидцы, пострадавшая - сотрудница Вышгородской больницы, а вместе с ней были ее внучки - восьми и четырех лет.

Сложные травмы получила женщина, ранена и младшая из девочек.

Очевидцы вызвали скорую, которая прибыла на место через семь минут. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, накануне сообщалось, что в Киеве такси врезалось в кафе. А несколькими днями ранее под Хмельницким в ДТП погибли три человека.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, дети, Киевская область, Вышгород
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь