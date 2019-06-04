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Портнова уличили в гражданстве РФ

Комментариев: 11
Бывший замглавы АП числится в российских реестрах как предприниматель с российским гражданством.
Портнова уличили в гражданстве РФ
© Телеграм-канал Андрея Портнова
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  • Портнов вернулся из России с двойным гражданством
  • Бизнес в РФ записан на российского гражданина Андрея Портнова
  • Портнов в России получил ее гражданство
  • Портнов привез в Киев паспорт РФ
  • Вернувшийся в Украину Портнов - не только ее гражданин
  • Очевидно, помимо украинского, у Портнова есть и паспорт РФ
  • Хотя код могли выдать и иностранцу, в документах четко указано гражданство Портнова
Портнова уличили в гражданстве РФ
Портнов вернулся из России с двойным гражданством
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Журналист Андрей Дзиндзя опубликовал в Facebook документы, подтверждающие факт российского гражданства Андрея Портнова.

Эти документы, по словам, журналиста, он получил от российского адвоката Марка Фейгина, представляющего интересы украинских политзаключенных в РФ.

“Оказывается, Андрей Портнов гражданин России!“, - написал журналист и позже в комментариях пояснил, что российское гажданство Портнова доказывает не только его идентификационный код, выданный в РФ, а и приписка о том, что он выдан гражданину России на территории России.

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В комментариях фигурирует и ссылка на российский сайт для поиска юрлиц, в котором также есть данные на предпринимателя Андрея Портнова. 

Напомним, бывший замглавы АП Андрей Портнов недавно вернулся в Украину и подал несколько заявлений в ГБР против Петра Порошенко.

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Теги: Портнов, РФ, гражданство, Украина, паспорт, бизнес
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Комментариев (11)
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Letohradek    04.06.2019, 18:13
Оценка:  0
Letohradek
Недалекое Зэ должно отреагировать согласно закону Украины о гражданстве. Зэбилы, покудахтайте по этому поводу!
бор    04.06.2019, 18:33
Оценка:  -1
бор
Да , должен напомнить , что Украина не признает для свомх граждан других гражданств и что согласно закону Украины о гражданстве наказание за двойное илм тройное гражанство не предусмотрено
PINKIPAU    04.06.2019, 18:02
Оценка:  +3
PINKIPAU
Кто бы сомневался. Подсадная утка, агент ФСБ.
farfalle    04.06.2019, 18:38
Оценка:  -1
farfalle
Все, кто тебе не нравится - агенты Кремля.. обоссаца))))
ВАТА_FUCK    04.06.2019, 17:58
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Портнов забыл заяву накатать что Порох чПуйла обидел!
nfhvyt    04.06.2019, 17:56
Оценка:  -4
nfhvyt
Да хоть 10 гражданств, лишь бы хряка посадил лет на 7.
ВАТА_FUCK    04.06.2019, 17:57
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Фантазии па_рашиста!
farfalle    04.06.2019, 18:38
Оценка:  0
farfalle
Че, не нравится? И сразу рашист? Удобно, че, повесил клеймо
Ruspidor    04.06.2019, 17:40
Оценка:  -5
Ruspidor
И че?
suzanika    04.06.2019, 17:50
Оценка:  +4
suzanika
х уй в чело , і дошкою в плечі
ВАТА_FUCK    04.06.2019, 17:55
Оценка:  +4
ВАТА_FUCK
Так любой рашист будет заявы катать в Украинский суд?
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