Портнова уличили в гражданстве РФ

Бывший замглавы АП числится в российских реестрах как предприниматель с российским гражданством.

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Журналист Андрей Дзиндзя опубликовал в Facebook документы, подтверждающие факт российского гражданства Андрея Портнова.

Эти документы, по словам, журналиста, он получил от российского адвоката Марка Фейгина, представляющего интересы украинских политзаключенных в РФ.

“Оказывается, Андрей Портнов гражданин России!“, - написал журналист и позже в комментариях пояснил, что российское гажданство Портнова доказывает не только его идентификационный код, выданный в РФ, а и приписка о том, что он выдан гражданину России на территории России.

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В комментариях фигурирует и ссылка на российский сайт для поиска юрлиц, в котором также есть данные на предпринимателя Андрея Портнова.

Напомним, бывший замглавы АП Андрей Портнов недавно вернулся в Украину и подал несколько заявлений в ГБР против Петра Порошенко.