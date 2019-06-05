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Пограничники, офицер запаса, сотрудник СБУ: раскрыта сеть информаторов ФСБ РФ

Комментариев: 6
Среди украинских правоохранителей разоблачили систематических информаторов ФСБ России.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Сотрудника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области, 3 пограничников Мариупольского отряда, а также офицера запаса подозревают в передаче секретной информации ФСБ России. Об этом передают Українські новини, ссылаясь на материалы суда.

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Контрразведка СБУ установила, что гражданин Украины, который является офицером ВСУ в запасе передавал секретную информацию российским спецслужбам.

Следствию удалось установить, что офицер собирал информацию с целью передачи ФСБ сведений, составляющих государственную тайну. Мужчина причастен к проведению подрывной деятельности против Украины, а также участвовал в организации покушения на убийство сотрудника СБ Украины.

Преступник внедрял в систему других сотрудников правоохранительных органов. В частности, он наладил связь с сотрудников СБУ Одесской области. За денежное вознаграждение сотрудник СБУ обязывался передавать секретную информацию о деятельности ведомства. Их арестовали при передаче секретного документа.

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Кроме того, было установлено, что в сети информаторов принимали участие трое пограничников Мариупольского погранотряда.

На данный момент досудебное следствие завершено. Ожидается приговор суда.

Напомним, информатора террористов "ЛНР" приговорили к 4 годам тюрьмы. Решение вынес Лисичанский городской суд.

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Теги: СБУ, офицер запаса, пограничники, информаторы, ФСБ
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Комментариев (6)
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nfhvyt    05.06.2019, 12:17
Оценка:  -3
nfhvyt
Будет как с Бабченко?
Woodbrother    05.06.2019, 12:03
Оценка:  0
Woodbrother
Сделайте из предателей собачьи консервы.
Olshankin    05.06.2019, 12:14
Оценка:  -3
Olshankin
Незачем из галицаев делать консервы. Их место - по безвизу в Европе. И страна восстановится.
nfhvyt    05.06.2019, 12:15
Оценка:  -3
nfhvyt
100%
WTF2wtf    05.06.2019, 12:33
Оценка:  +3
WTF2wtf
BabaYul, ты без юбки такая жестокая с путиснкими мифами.
Просто бот ...
WTF2wtf    05.06.2019, 12:34
Оценка:  +3
WTF2wtf
Российские оккупанты должны убраться нах и все будет путем ... особенно у Донбасса!
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