Пограничники, офицер запаса, сотрудник СБУ: раскрыта сеть информаторов ФСБ РФ

Среди украинских правоохранителей разоблачили систематических информаторов ФСБ России.

Сотрудника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области, 3 пограничников Мариупольского отряда, а также офицера запаса подозревают в передаче секретной информации ФСБ России. Об этом передают Українські новини, ссылаясь на материалы суда.

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Контрразведка СБУ установила, что гражданин Украины, который является офицером ВСУ в запасе передавал секретную информацию российским спецслужбам.

Следствию удалось установить, что офицер собирал информацию с целью передачи ФСБ сведений, составляющих государственную тайну. Мужчина причастен к проведению подрывной деятельности против Украины, а также участвовал в организации покушения на убийство сотрудника СБ Украины.

Преступник внедрял в систему других сотрудников правоохранительных органов. В частности, он наладил связь с сотрудников СБУ Одесской области. За денежное вознаграждение сотрудник СБУ обязывался передавать секретную информацию о деятельности ведомства. Их арестовали при передаче секретного документа.

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Кроме того, было установлено, что в сети информаторов принимали участие трое пограничников Мариупольского погранотряда.

На данный момент досудебное следствие завершено. Ожидается приговор суда.

Напомним, информатора террористов "ЛНР" приговорили к 4 годам тюрьмы. Решение вынес Лисичанский городской суд.