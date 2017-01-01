Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лукашенко - Кучме: “Политика тебя не отпускает”

Комментариев: 0
Белорусский президент прокомментировал возвращение Кучмы в Минские переговоры.
Лукашенко в Миске встретился с Кучмой
Лукашенко в Миске встретился с Кучмой
belta.by

Второй президент Украины Леонид Кучма встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. Об этом передает Белта.

Читай также: Кучма, Лутковская, Хомчак: Делегация от Зеленского едет в Минск

На встрече экс-президента Украины Кучмы и действующего президента Беларуси Лукашенко обговорили возвращение первого в минские переговоры по Донбассу.

Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему, - отметил Лукашенко.

Кучма, в свою очередь, назвал мнение Лукашенко “позитивным сигналом”

Читай также: Зеленский в последний момент решил не отправлять Хомчака в Минск

Напомним, у Кучмы рассказали, о чем будут говорить на заседании ТКГ в Минске. Кучма сегодня встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком в Киеве. Они обсудили повестку дня завтрашней работы в Минске.

Основные вопросы, которые будут обсуждать - освобождение заложников и вопросы безопасности.

Поделись:
Теги: Минск, Лукашенко, Кучма, ТКГ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь