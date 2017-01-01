Лукашенко - Кучме: “Политика тебя не отпускает”
Второй президент Украины Леонид Кучма встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. Об этом передает Белта.
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На встрече экс-президента Украины Кучмы и действующего президента Беларуси Лукашенко обговорили возвращение первого в минские переговоры по Донбассу.
Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему, - отметил Лукашенко.
Кучма, в свою очередь, назвал мнение Лукашенко “позитивным сигналом”
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Напомним, у Кучмы рассказали, о чем будут говорить на заседании ТКГ в Минске. Кучма сегодня встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком в Киеве. Они обсудили повестку дня завтрашней работы в Минске.
Основные вопросы, которые будут обсуждать - освобождение заложников и вопросы безопасности.