Лукашенко - Кучме: “Политика тебя не отпускает”

Белорусский президент прокомментировал возвращение Кучмы в Минские переговоры.

Лукашенко в Миске встретился с Кучмой belta.by

Второй президент Украины Леонид Кучма встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. Об этом передает Белта.

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На встрече экс-президента Украины Кучмы и действующего президента Беларуси Лукашенко обговорили возвращение первого в минские переговоры по Донбассу.

Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему, - отметил Лукашенко.

Кучма, в свою очередь, назвал мнение Лукашенко “позитивным сигналом”

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Напомним, у Кучмы рассказали, о чем будут говорить на заседании ТКГ в Минске. Кучма сегодня встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком в Киеве. Они обсудили повестку дня завтрашней работы в Минске.

Основные вопросы, которые будут обсуждать - освобождение заложников и вопросы безопасности.