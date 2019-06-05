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В Одессе людей созывают на платную акцию против людей Зеленского

Комментариев: 3
Тем, кто согласится придти сегодня, 5 июня, под ОГА обещают заплатить по 500 гривен.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
УНИАН

В Одессе людей собирают на проплаченную акцию против людей президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом написал Александр Андреевич на своей странице в Facebook.

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Он указывает, что такая информация появилась в одной из группы Telegram. Тем, кто согласится придти сегодня, 5 июня, под ОГА обещают заплатить по 500 гривен.

Организаторами акции являются активисты Михаил Кузяконь и Олег Михайлик. Сообщается, что тема мероприятия - “против старых лиц у власти, обращение к Президенту Украины“.

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Недавно во Львове под городским советом представители различных общественных организаций разбили палатки и установили плакаты. Митингующие требовали отставки мэра Львова Андрея Садового. Митинговали несколько десятков людей, они уверяли, что акция бессрочная и планировали установить полевую кухню и остаться на ночь.

Также накануне в Киеве возле здания Министерства внутренних дел собрались более сотни людей на акцию “Безнаказанность убивает“. Активисты требовали отставки МВС Арсена Авакова, а также они выступали за то, чтобы виновники смерти 5-летнего мальчика были наказаны. Люди приносили цветы и игрушки под здание МВС и оставляли их у входа. 

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Теги: Одесса, акция, протест, деньги, ОГА, Зеленский
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Комментариев (3)
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Krotol2    05.06.2019, 14:17
Оценка:  0
Krotol2
Та уже пора идти против этого наследника Пороха.
Колишній-східняк    05.06.2019, 14:01
Оценка:  +1
Колишній-східняк
придёт время, я и без 500 грн. пойду...
Annarobo    05.06.2019, 13:54
Оценка:  +2
Annarobo
БРЕХНЯ!!! ЗАМОВНА СТАТТЯ!!!
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