В Одессе людей созывают на платную акцию против людей Зеленского

Тем, кто согласится придти сегодня, 5 июня, под ОГА обещают заплатить по 500 гривен.

В Одессе людей собирают на проплаченную акцию против людей президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом написал Александр Андреевич на своей странице в Facebook.

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Он указывает, что такая информация появилась в одной из группы Telegram. Тем, кто согласится придти сегодня, 5 июня, под ОГА обещают заплатить по 500 гривен.

Организаторами акции являются активисты Михаил Кузяконь и Олег Михайлик. Сообщается, что тема мероприятия - “против старых лиц у власти, обращение к Президенту Украины“.

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Недавно во Львове под городским советом представители различных общественных организаций разбили палатки и установили плакаты. Митингующие требовали отставки мэра Львова Андрея Садового. Митинговали несколько десятков людей, они уверяли, что акция бессрочная и планировали установить полевую кухню и остаться на ночь.

Также накануне в Киеве возле здания Министерства внутренних дел собрались более сотни людей на акцию “Безнаказанность убивает“. Активисты требовали отставки МВС Арсена Авакова, а также они выступали за то, чтобы виновники смерти 5-летнего мальчика были наказаны. Люди приносили цветы и игрушки под здание МВС и оставляли их у входа.